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  4. Кривбасс не продал лидера за 3 млн евро. Клуб хочет в группу еврокубков
Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 09:48 |
803
1

Кривбасс не продал лидера за 3 млн евро. Клуб хочет в группу еврокубков

На Дибанго есть спрос среди европейских клубов

06 июня 2024, 09:48 |
803
1
Кривбасс не продал лидера за 3 млн евро. Клуб хочет в группу еврокубков
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

У «Кривбасса« есть предложения по продаже лидера команды Ивана Дибанго от «Бреста» и «Базеля», однако отказался отпустить левого защитника.

За одного из своих лидеров клуб мог получить около трех миллионов евро, однако сообщается, что руководство хочет сохранить ведущих игроков, чтобы выйти в группу еврокубков.

Команда будет стартовать в квалификации Лиги Европы, а бронзовый призер сезона УПЛ надеется позже продать Дибанго за более солидную сумму.

22-летний Дибанго в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

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Кривбасс Кривой Рог Иван Дибанго чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Gargantua
а Безкоровайного продали
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