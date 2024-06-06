Кривбасс не продал лидера за 3 млн евро. Клуб хочет в группу еврокубков

У «Кривбасса« есть предложения по продаже лидера команды Ивана Дибанго от «Бреста» и «Базеля», однако отказался отпустить левого защитника.

За одного из своих лидеров клуб мог получить около трех миллионов евро, однако сообщается, что руководство хочет сохранить ведущих игроков, чтобы выйти в группу еврокубков.

Команда будет стартовать в квалификации Лиги Европы, а бронзовый призер сезона УПЛ надеется позже продать Дибанго за более солидную сумму.

22-летний Дибанго в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.