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  4. Айнтрахт – фабрика топ-форвардов. Пятеро ушли в иные клубы за 50+ млн евро
Германия
02 августа 2025, 13:02 |
447
0

Айнтрахт – фабрика топ-форвардов. Пятеро ушли в иные клубы за 50+ млн евро

Франкфуртцам удалось наладить потрясающе выгодный бизнес на нападающих

02 августа 2025, 13:02 |
447
0
Айнтрахт – фабрика топ-форвардов. Пятеро ушли в иные клубы за 50+ млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В последние годы «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне вернулся на передовые позиции в клубном немецком футболе. И пускай о победе «орлов» в Бундеслиге пока говорить не приходится, зато возвращение в Лигу чемпионов, где «Айнтрахт» сыграет в сезоне-2025/26 как третья команда Германии, само по себе принесет в бюджет франкфуртцев весьма и весьма солидные финансовые поступления.

Впрочем, деньги в нынешнем «Айнтрахте» делают не только на непосредственно спортивных достижениях, но и на прекрасной работе на трансферном рынке. Судите сами: за последние шесть лет «орлы» полностью переписали свою историческую пятерку самых дорогостоящих продаж, причем в этом вопросе есть еще и один очень и очень интересный нюанс – все футболисты из указанной топ-5 по игровому амплуа являются центрфорвардами.

Вот и выходит, что нынешний «Айнтрахт» – это такая себе фабрика топ-форвардов, а недавний переход Уго Экитике в «Ливерпуль» является прекрасным поводом вспомнить о всех этих сделках в рамках одного материала…

5. Себастьян Алле

Гражданство: Кот-д’Ивуар / Франция
Сумма трансфера: 50 млн евро
Перешел из «Айнтрахта» в: «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2017 года «Айнтрахт» потратил 12 миллионов евро на покупку форварда «Утрехта» Себастьяна Алле. До этого форвард ивуарийского происхождения, родившийся и выросший во Франции, успел поиграть не только в Нидерландах, но и за «Осер» в Лиге 2. Впрочем, если во французском чемпионате особо ярко Алле себя в аспекте голевых достижений не проявил, то вот в Эредивизи он три сезона кряду демонстрировал стабильно высокую результативность, что и побудило боссов «Айнтрахта» пойти на весьма существенные, как для франкфуртского клуба, затраты.

И ставка на Алле окупилась. В первый год Себастьян выглядел в Бундеслиге не так ярко, отличившись только 9 голами в 31 поединке, зато в следующем забивал уже в каждом втором своем матче, наколотив 15 мячей в 29 играх чемпионата. Причем, помимо этого, Алле еще и проявил себя как ассистент, отдав 9 результативных передач на партнеров по «Айнтрахту».

Неудивительно, что летом 2019 года на рынке Европы вокруг Алле возник трансферный ажиотаж, которым боссы «Айнтрахта» мастерски воспользовались. Немецкий клуб выторговал у богатенького представителя английской Премьер-лиги – «Вест Хэма» – аж 50 миллионов евро за своего бомбардира, после чего со спокойной совестью отпустил Себастьяна на Туманный Альбион.

Увы, дальнейшая карьера Алле сложилась не лучшим образом. В Англии он не сумел продемонстрировать такой же уровень результативности, и спустя полтора года за 22,5 миллиона евро был продан в «Аякс». В топ-клубе Нидерландов ивуариец вновь начал забивать стабильно много, что помогло ему получить еще один шанс на высшем уровне – летом 2022-го Себастьян был продан в дортмундскую «Боруссию» за 31 миллион евро.

Впрочем, с тех пор Алле забил лишь 12 мячей в 41 поединке за «Боруссию», где на него уже не делают серьезной ставки. Что правда, здесь нельзя не вспоминать о тяжелом ударе, который произошел в жизни форварда практически сразу же после переезда в стан «желто-черных» – у Алле нашли опухоль, на излечение которой пошло немало времени, а после возвращения на поле Себастьян уже, увы, не выглядит таким же уверенным в себе, как ранее, что очень и очень важно для форварда, выступающего на топ-уровне.

4. Лука Йович

Гражданство: Сербия
Сумма трансфера: 63 млн евро
Перешел из «Айнтрахта» в: «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лука Йович проявил себя в «Црвене Звезде», где показывал неплохую результативность сперва в юношеских, а затем и в первой команде клуба. Именно там перспективного нападающего присмотрели скауты «Бенфики», имеющие прекрасный нюх на талантливых исполнителей, но… Почти 7-миллионный трансфер Йовича в португальский клуб не принес ни ему самому, ни «орлам» никакой пользы. Очень быстро в Луке разочаровались, отправив его набираться опыта и адаптироваться к европейскому футболу в дубль.

Здесь-то, летом 2017-го, на горизонте и объявился «Айнтрахт». Немецкий клуб предложил взять Йовича в аренду, и в результате стороны согласовали договор двухлетнего займа с опцией выкупа для немецкого клуба. Франкфуртцы заплатили за аренду всего 200 тысяч евро, получив в свои ряды мотивированного игрока, буквально взорвавшего всю Бундеслигу уже на второй год пребывания там.

Сперва Йович забил 8 мячей в 22 матчах сезона-2017/18, но это была для него лишь «притирка», ведь уже в следующем чемпионате Германии он наколотил 17 мячей в 32 играх, став третьим в списке лучших снайперов лиги после Роберта Левандовски из «Баварии» (22 гола) и Пако Алькасера из дортмундской «Боруссии» (18).

О выкупе контракта Йовича у «Бенфики» немецкий клуб объявил еще весной 2019 года. Эта сделка обошлась «Айнтрахту» чуть больше, чем в 22 миллиона евро. Но в Германии Лука не задержался. В торги за Йовича активно вступил «Реал», отказать которому ни футболист, ни боссы «орлов» не сумели. Последние лишь в очередной раз мастерски выкрутили из потенциального покупателя максимум – 63 миллиона евро.

Впрочем, в Мадриде Йович провалился. Он забил лишь 2 мяча в 21 поединке Ла Лиги, после чего «Реал» решил вернуть серба в «Айнтрахт» на правах аренды. В сезоне-2021/22 Лука получил второй шанс закрепиться и проявить себя в рядах «бланкос», но его опять постигла неудача – лишь один гол в 15 матчах чемпионата…

После того «Реал» окончательно списал Йовича и летом 2022 года отпустил серба свободным агентом в «Фиорентину». Но в Италии некогда невероятно перспективный нападающий также себя не проявил так, как от него того ожидали. В частности, последние два сезона Йович провел в «Милане», забив лишь 8 мячей в 38 матчах Серии А. В конце июня «россонери» сообщили об уходе сербского нападающего из их клуба, после чего тот в свои 27 лет продолжает оставаться свободным агентом и пробует найти клуб, где у него реально получится перезагрузить карьеру, упавшую в ступор после ухода из «Айнтрахта» в «Реал».

3. Омар Мармуш

Гражданство: Египет
Сумма трансфера: 75 млн евро
Перешел из «Айнтрахта» в: «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine

Если за переходы Алле и Йовича «Айнтрахту» приходилось платить отступные, то вот подписание Омара Мармуша летом 2023 года не стоило франкфуртцам ничего. «Орлы» оформили переход египетского форварда из «Вольфсбурга» на правах свободного агента, а уже через полтора года сумели на пике славы продать бомбардира в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро!

Мармуш оказался в Германии в конце лета 2017 года, когда его из Египта подписал «Вольфсбург». Три сезона Омар провел во второй команде «зелено-белых», прежде чем получил шанс дебютировать в Бундеслиге. Однако на высшем уровне за «волков» дела у Мармуша не пошли. Он не выделялся и не показывал что-то такое, что могло бы дать понять уже тогда, что перед нами форвард, который вскоре окажется в одном из лучших клубов лучшего национального чемпионата мира.

Неудивительно, что боссы «Вольфсбурга» в какой-то момент начали отправлять Мармуша по арендам – в «Санкт-Паули» и в «Штутгарт», где Омар, конечно, забивал, но не так уж и много. Сезон-2022/23 Мармуш полностью провел в «Вольфсбурге», сыграв 33 матча (1478 минут) в Бундеслиге и забив 5 мячей. Сложно сказать, чем именно вдохновились во Франкфурте-на-Майне, когда приглашали к себе египтянина, однако «орлы» опять блестяще угадали с центрфорвардом.

В своем премьерном сезоне за «Айнтрахт» Мармуш забил 12 мячей и отдал 6 ассистов в 29 матчах чемпионата. А следующий розыгрыш Бундеслиги Омару даже не удалось завершить в стане «орлов». К зиме на его счету оказалось 15 голов и 10 ассистов в 17 поединках, что буквально вынудило «Манчестер Сити» пойти на покупку Мармуша за 75 миллионов евро.

Вторую часть минувшего сезона в АПЛ Мармуш в плане результативности провел не так ярко, как первую его половину в Бундеслиге за «Айнтрахт», но в целом Омар не разочаровал и даже, наоборот, убедил специалистов, что способен быть полезным «горожанам» на столь высоком уровне, как АПЛ и Лига чемпионов. Основная интрига ныне заключается в том, что покажет Мармуш в первом полноценном своем сезоне за «Манчестер Сити»…

1-2. Рандаль Коло Муани

Гражданство: Франция
Сумма трансфера: 95 млн евро
Перешел из «Айнтрахта» в: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один, безусловно, выдающийся пример селекционной и кадровой работы «Айнтрахта» – это французский форвард Рандаль Коло Муани. Его, как и Мармуша, «орлам» удалось подписать свободным агентом, а впоследствии продать за совершенно невероятные деньги.

До перехода в «Айнтрахт» Коло Муани играл во Франции за «Нант», который на сезон-2019/20 отпускал его в аренду в «Булонь». В стане «канареек» Рандаль не демонстрировал какой-то сумасшедшей результативности, хотя перед трансфером в «Айнтрахт» выдал очень хороший сезон, отличившись 12 голами и 5 ассистами в 36 матчах Лиги 1.

Немецким «орлам» из Франкфурта-на-Майне удалось сработать блестяще, когда они убедили Коло Муани перебраться в их ряды, не подписывая новый контракт с «Нантом» или не делая ставку на трансфер в другой клуб. Уже в первом же сезоне Рандаль продемонстрировал, насколько «в яблочко» попали селекционеры и боссы «Айнтрахта», отвечавшие за его приглашение. 29 результативных действий (15 голов, 14 ассистов) в 32 матчах Бундеслиги – это то, что мгновенно сделало Коло Муани одним из самых востребованных форвардов на трансферном рынке лета-2023.

Длительное время по Коло Муани с «Айнтрахтом» торговались «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ливерпуль», однако никто не спешил платить столько (тогда поговаривали о 100 миллионах евро), сколько требовали немцы, а те, в свою очередь, резонно не спешили прощаться с игроком, который выдал такой невероятный сезон в первый же год по контракту. Впрочем, буквально перед закрытием трансферного окна на «Айнтрахт» вышел ПСЖ с предложением в 95 миллионов евро, вследствие чего сделка была оперативно закрыта.

В столице Франции Коло Муани провел полтора сезона, но показать такой же выдающийся уровень результативности, как во Франкфурте-на-Майне, не сумел. В январе нынешнего года Рандаль был арендован «Ювентусу», в футболке которого отличился 8 голами в 16 играх Серии А, а ныне вернулся в Париж. Что касается дальнейших карьерных перспектив Коло Муани, то здесь что-то предсказывать весьма сложно. Поговаривают, что торги с ПСЖ по форварду ведут «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но до закрытия окна еще достаточно времени, и произойти может, в принципе, что угодно.

1-2. Уго Экитике

Гражданство: Франция / Камерун
Сумма трансфера: 95 млн евро
Перешел из «Айнтрахта» в: «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine

В ситуации с Уго Экитике боссы «Айнтрахта» воспользовались тем, что у них были хорошо налаженные и свежие контакты с ПСЖ, оставшиеся после трансфера Коло Муани, что и помогло франкфуртцам в начале 2024-го договориться об аренде центрфорварда парижан.

Изначально «Айнтрахт» брал Экитике, прошедшего через школу «Реймса», аренду в «Вайле» и непростой период в ПСЖ, в аренду с опцией выкупа. Во второй части сезона-2023/24 Уго провел 14 матчей в Бундеслиге, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Это побудило «Айнтрахт» пойти на весьма неочевидное решение – реализовать опцию выкупа, что обошлось франкфуртцам в 31,5 миллион евро.

Однако уже через год «Айнтрахт» продал Экитике втрое дороже «Ливерпулю», где восхитились сезоном-2024/25 в исполнении Уго (15 голов и 8 ассистов в 33 матчах Бундеслиги). Как сложится карьера Экитике на Туманном Альбионе покажет лишь ближайшее будущее, а пока мы можем лишь констатировать, что Уго стал самым дорогим футболистом в истории, не имеющим международного опыта. Дело в том, что за национальную сборную Франции Экитике все еще не заигран, и это теоретически оставляет надежду Камеруну в будущем договориться с форвардом о выступлениях за эту команду…

P.S. Подводя небольшой итог, стоит отметить, что на подписание пятерки форвардов, о которых шла речь, «Айнтрахт» потратил около 66 миллионов евро трансферной компенсации. Выручить же от продажи этих футболистов «орлам» удалось 378 миллионов – вот уж действительно впечатляющая работа на рынке от немецкого клуба, который и близко не относится к категории тамошних грандов…

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статьи эксклюзив Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги Уго Экитике Себастьян Алле Лука Йович Омар Мармуш Рандаль Коло Муани
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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