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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро
Англия
23 июля 2025, 21:41 | Обновлено 23 июля 2025, 21:59
3107
4

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро

Уго Экитике стал игроком английского клуба

23 июля 2025, 21:41 | Обновлено 23 июля 2025, 21:59
3107
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро
Ливерпуль. Уго Экитике

Французский форвард Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. По информации инсайдеров, трансфер 23-летнего футболиста обошелся «красным» в 95 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Экитике провел 48 матчей, в которых отличился 22 забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ.

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Уго Экитике трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль трансферы Бундеслиги Айнтрахт Франкфурт
Даниил Кирияка Источник: ФК Ливерпуль
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Комментарии 4
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Remark
Краще б ще 55 лямів докинули та купили Судакова. 
Бо ще трохи і чувак всі 300 буде коштувати.
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+1
ViAn
Тепер ПСЖ зможе підписати Забарного.
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0
Mark4854590
Ліверпуль грошей не шкодує. Та і клуби АПЛ в цілому також
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0
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