ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро

Французский форвард Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.

Срок соглашения между сторонами не разглашается. По информации инсайдеров, трансфер 23-летнего футболиста обошелся «красным» в 95 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Экитике провел 48 матчей, в которых отличился 22 забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎