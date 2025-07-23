ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро
Уго Экитике стал игроком английского клуба
Французский форвард Уго Экитике перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Ливерпуль». Об этом сообщили социальные сети английского клуба.
Срок соглашения между сторонами не разглашается. По информации инсайдеров, трансфер 23-летнего футболиста обошелся «красным» в 95 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Экитике провел 48 матчей, в которых отличился 22 забитыми мячами и отдал 12 голевых передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ.
We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎— Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорватский супертяжеловес поделился мыслями о бое
Украинский голкипер будет иметь проблемы с игровым временем
Бо ще трохи і чувак всі 300 буде коштувати.