Умер бывший игрок Ливерпуля и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ

На 71-м году жизни скончался легендарный в прошлом защитник «Ливерпуля» - Джои Джонс, который выигрывал с «мерсисайдцами» много трофеев.

Джонс был воспитанником «Рэксхэма». В профессиональный футбол перешел в 1973 году. Именно в «Рэксхэме» он зарекомендовал себя как очень хороший защитник.

В 1975 году его пригласил в «Ливерпуль» Боб Пейзли. На тот момент Джонсу было всего 20 лет. Уже с первого сезона ему доверял главный тренер, а через год Джонс стал лидером команды.

За три сезона в «Ливерпуле» защитник дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов и однажды побеждал в чемпионате Англии.

Впоследствии Джои решил вернуться в «Рэксхэм». Также в его активе были игры за «Челси» и «Хаддерсфилд».

Завершал карьеру в родном «Рэксхэме», куда вернулся в третий раз.

В течение десяти лет выступал за сборную Уэльса. Сыграл 72 матча и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Фиорентины» покончил с собой.