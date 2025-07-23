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Англия
23 июля 2025, 20:21 | Обновлено 23 июля 2025, 20:23
1172
0

Умер бывший игрок Ливерпуля и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ

Джои Джонс сыграл за «мерсисайдцев» более 100 матчей

23 июля 2025, 20:21 | Обновлено 23 июля 2025, 20:23
1172
0
Умер бывший игрок Ливерпуля и сборной Уэльса, который выиграл две ЛЧ
BBC Sport

На 71-м году жизни скончался легендарный в прошлом защитник «Ливерпуля» - Джои Джонс, который выигрывал с «мерсисайдцами» много трофеев.

Джонс был воспитанником «Рэксхэма». В профессиональный футбол перешел в 1973 году. Именно в «Рэксхэме» он зарекомендовал себя как очень хороший защитник.

В 1975 году его пригласил в «Ливерпуль» Боб Пейзли. На тот момент Джонсу было всего 20 лет. Уже с первого сезона ему доверял главный тренер, а через год Джонс стал лидером команды.

За три сезона в «Ливерпуле» защитник дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов и однажды побеждал в чемпионате Англии.

Впоследствии Джои решил вернуться в «Рэксхэм». Также в его активе были игры за «Челси» и «Хаддерсфилд».

Завершал карьеру в родном «Рэксхэме», куда вернулся в третий раз.

В течение десяти лет выступал за сборную Уэльса. Сыграл 72 матча и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Фиорентины» покончил с собой.

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Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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