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  4. Звездный экс-игрок Фиорентины совершил самоубийство
Италия
23 июля 2025, 18:35 |
1067
0

Звездный экс-игрок Фиорентины совершил самоубийство

Пин Челесте сыграл за «фиалок» более 200 матчей

23 июля 2025, 18:35 |
1067
0
Звездный экс-игрок Фиорентины совершил самоубийство
ФК Фиорентина

На 65-м году жизни в Италии умер экс-защитник «Фиорентины» и еще многих клубов Серии А - Пин Челесте.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что родственники Челесте, которые проживают в другом городе, забили тревогу и обратились в полицию, что не могут связаться с ним несколько дней.

Полиция прибыла в дом экс-футболиста, где и обнаружила его мертвым. Также правоохранители сообщают, что мужчина покончил с собой.

Пин Челесте – воспитанник «Перуджи». Лучше всего себя проявил в «Фиорентине», за которую сыграл более 200 матчей с 1982 по 1991 год. Также выступал за «Верону» и «Сиену».

В 2022 году «Фиорентина» внесла имя Челесте в зал славы клуба.

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Фиорентина смерть самоубийство чемпионат Италии по футболу Перуджа Верона Сиена
Александр Сильченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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