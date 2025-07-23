Звездный экс-игрок Фиорентины совершил самоубийство

На 65-м году жизни в Италии умер экс-защитник «Фиорентины» и еще многих клубов Серии А - Пин Челесте.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что родственники Челесте, которые проживают в другом городе, забили тревогу и обратились в полицию, что не могут связаться с ним несколько дней.

Полиция прибыла в дом экс-футболиста, где и обнаружила его мертвым. Также правоохранители сообщают, что мужчина покончил с собой.

Пин Челесте – воспитанник «Перуджи». Лучше всего себя проявил в «Фиорентине», за которую сыграл более 200 матчей с 1982 по 1991 год. Также выступал за «Верону» и «Сиену».

В 2022 году «Фиорентина» внесла имя Челесте в зал славы клуба.