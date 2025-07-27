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27 июля 2025, 20:32 | Обновлено 27 июля 2025, 20:35
497
0

Экитике – самый дорогой трансфер среди игроков без международного опыта

Новый нападающий «Ливерпуля» не сыграл ни одного матча за взрослую сборную Франции

27 июля 2025, 20:32 | Обновлено 27 июля 2025, 20:35
497
0
Экитике – самый дорогой трансфер среди игроков без международного опыта
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов игроков, которые на момент перехода в новый клуб не провели ни одного матча на международном уровне. Самым дорогим среди них стал новый французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике, трансфер которого обошелся в 95 млн евро.

На втором месте расположился французский защитник Уэсли Фофана, который в сезоне 2022/23 перешел из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн.

Тройку лидеров замыкает испанский защитник Эмерик Ляпорт («Атлетик» – «Манчестер Сити», 65 млн).

В топ-5 рейтинга также вошли: английский нападающий Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд – «Челси», 64,3 млн) и французский защитник Лени Йоро («Лилль» – «Манчестер Юнайтед», 62 млн).

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Уго Экитике Transfermarkt Уэсли Фофана Эмерик Ляпорт Джейми Байно-Гиттенс Лени Йоро трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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