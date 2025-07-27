Экитике – самый дорогой трансфер среди игроков без международного опыта
Новый нападающий «Ливерпуля» не сыграл ни одного матча за взрослую сборную Франции
Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов игроков, которые на момент перехода в новый клуб не провели ни одного матча на международном уровне. Самым дорогим среди них стал новый французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике, трансфер которого обошелся в 95 млн евро.
На втором месте расположился французский защитник Уэсли Фофана, который в сезоне 2022/23 перешел из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн.
Тройку лидеров замыкает испанский защитник Эмерик Ляпорт («Атлетик» – «Манчестер Сити», 65 млн).
В топ-5 рейтинга также вошли: английский нападающий Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд – «Челси», 64,3 млн) и французский защитник Лени Йоро («Лилль» – «Манчестер Юнайтед», 62 млн).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный инсайдер подтвердил, что гонорар Александра был куда меньше
Ни один матч клубного чемпионата мира не собирал такого количества болельщиков