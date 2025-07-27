Экитике – самый дорогой трансфер среди игроков без международного опыта

Портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов игроков, которые на момент перехода в новый клуб не провели ни одного матча на международном уровне. Самым дорогим среди них стал новый французский нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике, трансфер которого обошелся в 95 млн евро.

На втором месте расположился французский защитник Уэсли Фофана, который в сезоне 2022/23 перешел из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн.

Тройку лидеров замыкает испанский защитник Эмерик Ляпорт («Атлетик» – «Манчестер Сити», 65 млн).

В топ-5 рейтинга также вошли: английский нападающий Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Дортмунд – «Челси», 64,3 млн) и французский защитник Лени Йоро («Лилль» – «Манчестер Юнайтед», 62 млн).