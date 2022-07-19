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  4. У звездного новичка Боруссии Дортмунд обнаружили опухоль
Германия
19 июля 2022, 11:27 | Обновлено 19 июля 2022, 12:21
1256
0

У звездного новичка Боруссии Дортмунд обнаружили опухоль

У Себастьяна Алле серьезное заболевание

19 июля 2022, 11:27 | Обновлено 19 июля 2022, 12:21
1256
0
У звездного новичка Боруссии Дортмунд обнаружили опухоль
ФК Боруссия Дортмунд. Себастьян Алле

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что у форварда команды Себастьяна Алле обнаружена опухоль в яичке.

Это случилось вчера, 18 июля. Алле почувствовал себя плохо во время тренировки на сборе в Швейцарии. Он обратился к врачам, которые и обнаружили заболевание.

Сейчас Алле покинул тренировочный сбор в Швейцарии и вернулся в Дортмунд. Там он пройдет дополнительное обследование в специализированном медицинском центре.

Напомним, Алле перешел в «Боруссию» из «Аякса» две недели назад.

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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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