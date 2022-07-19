У звездного новичка Боруссии Дортмунд обнаружили опухоль
У Себастьяна Алле серьезное заболевание
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о том, что у форварда команды Себастьяна Алле обнаружена опухоль в яичке.
Это случилось вчера, 18 июля. Алле почувствовал себя плохо во время тренировки на сборе в Швейцарии. Он обратился к врачам, которые и обнаружили заболевание.
Сейчас Алле покинул тренировочный сбор в Швейцарии и вернулся в Дортмунд. Там он пройдет дополнительное обследование в специализированном медицинском центре.
Напомним, Алле перешел в «Боруссию» из «Аякса» две недели назад.
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