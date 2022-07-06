Германия06 июля 2022, 20:13 |
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Замена Холанду. Боруссия Д подписала форварда Аякса Алле
Клуб оформил трансфер форварда
06 июля 2022, 20:13 |
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«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании форварда «Аякса» Себастьяна Алле. Игрок получил контракт на 4 года. Трансфер оценивается в 30-34 миллиона евро.
В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 43 матча и забил 34 гола.
Ранее француз выступал за «Айнтрахт» Франкфурт и «Вест Хэм».
Дортмундский клуб после продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» пытается найти ведущему нападающему замену.
There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK— Borussia Dortmund (@BVB) July 6, 2022
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