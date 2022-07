Замена Холанду. Боруссия Д подписала форварда Аякса Алле

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании форварда «Аякса» Себастьяна Алле. Игрок получил контракт на 4 года. Трансфер оценивается в 30-34 миллиона евро.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 43 матча и забил 34 гола.

Ранее француз выступал за «Айнтрахт» Франкфурт и «Вест Хэм».

Дортмундский клуб после продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» пытается найти ведущему нападающему замену.



