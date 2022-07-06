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  4. Замена Холанду. Боруссия Д подписала форварда Аякса Алле
Германия
06 июля 2022, 20:13 |
398
0

Замена Холанду. Боруссия Д подписала форварда Аякса Алле

Клуб оформил трансфер форварда

06 июля 2022, 20:13 |
398
0
Замена Холанду. Боруссия Д подписала форварда Аякса Алле
twitter.com/bvb

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании форварда «Аякса» Себастьяна Алле. Игрок получил контракт на 4 года. Трансфер оценивается в 30-34 миллиона евро.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 43 матча и забил 34 гола.

Ранее француз выступал за «Айнтрахт» Франкфурт и «Вест Хэм».

Дортмундский клуб после продажи Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» пытается найти ведущему нападающему замену.
 

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Боруссия Дортмунд Себастьян Алле трансферы трансферы Бундеслиги
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Источник ФК Боруссия Дортмунд
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