Челси нашел замену Мудрику, если его дисквалифицируют из-за допинга

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский вингер может быть дисквалифицирован на длительный срок, если повторная проба окажется положительной. По информации Football Transfers, в Лондоне готовятся к худшему сценарию и уже начали поиски потенциальной замены Мудрику. «Синие» обратили внимание на левого вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Трансфер может состояться уже зимой, «МЮ» хочет получить за своего воспитанника 48 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд провел в этом сезоне за «красных дьяволов» 23 матча, в которых забил 7 голов и сделал три ассиста.