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Англия
17 декабря 2024, 23:15 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:29
1532
1

Челси нашел замену Мудрику, если его дисквалифицируют из-за допинга

Маркус Рэшфорд может перейти в лондонский клуб уже зимой

17 декабря 2024, 23:15 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:29
1532
1
Челси нашел замену Мудрику, если его дисквалифицируют из-за допинга
Football Transfers. Маркус Рэшфорд и Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский вингер может быть дисквалифицирован на длительный срок, если повторная проба окажется положительной. По информации Football Transfers, в Лондоне готовятся к худшему сценарию и уже начали поиски потенциальной замены Мудрику. «Синие» обратили внимание на левого вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Трансфер может состояться уже зимой, «МЮ» хочет получить за своего воспитанника 48 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд провел в этом сезоне за «красных дьяволов» 23 матча, в которых забил 7 голов и сделал три ассиста.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Михаил Мудрик Челси допинг дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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Комментарии 1
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Remark
Є бать😂
Така назва статті, наче Мудрик був основним в Челсі і тепер терміново шукають такому вундеркінду заміну.
Тиц пиздиц п лять.
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