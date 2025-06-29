ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Милан расстался с сербским нападающим
Лука Йович больше не является игроком итальянского клуба
27-летний сербский нападающий Лука Йович покинул «Милан» на правах свободного агента.
Об этом сообщили на сайте итальянского клуба.
Йович присоединился к «россонери» в 2023 году, но за два сезона в «Милане» так и не смог стать основным игроком.
В прошлом сезоне Йович сыграл 17 матчей и забил 4 мяча.
Кроме «Милана» серб выступал за «Црвену Звезду», «Бенфику», «Айнтрахт», «Реал Мадрид» и «Фиорентину».
В свое время мадридский «Реал» отдал за Йовича 60 миллионов евро, а теперь, по данным Transfermarkt, он стоит 4,5 млн.
Thank you, Luka! 🇷🇸— AC Milan (@acmilan) June 29, 2025
We wish you all the best for the next stage of your career 😊
#SempreMilan pic.twitter.com/1D4rWMRzga
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