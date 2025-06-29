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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Милан расстался с сербским нападающим
Италия
29 июня 2025, 17:46 |
951
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Милан расстался с сербским нападающим

Лука Йович больше не является игроком итальянского клуба

29 июня 2025, 17:46 |
951
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не оправдал ожиданий. Милан расстался с сербским нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний сербский нападающий Лука Йович покинул «Милан» на правах свободного агента.

Об этом сообщили на сайте итальянского клуба.

Йович присоединился к «россонери» в 2023 году, но за два сезона в «Милане» так и не смог стать основным игроком.

В прошлом сезоне Йович сыграл 17 матчей и забил 4 мяча.

Кроме «Милана» серб выступал за «Црвену Звезду», «Бенфику», «Айнтрахт», «Реал Мадрид» и «Фиорентину».

В свое время мадридский «Реал» отдал за Йовича 60 миллионов евро, а теперь, по данным Transfermarkt, он стоит 4,5 млн.

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Лука Йович Милан свободный агент расторжение контракта чемпионат Италии по футболу Серия A
Александр Сильченко Источник: ФК Милан
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