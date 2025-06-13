Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Милана может оказаться в Мексике. Его когда-то купил Реал за 60 млн
Италия
13 июня 2025, 13:40 | Обновлено 13 июня 2025, 13:54
737
0

Форвард Милана может оказаться в Мексике. Его когда-то купил Реал за 60 млн

Лука Йович близок к переходу в «Крус Асуль»

13 июня 2025, 13:40 | Обновлено 13 июня 2025, 13:54
737
0
Форвард Милана может оказаться в Мексике. Его когда-то купил Реал за 60 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

27-летний центральный нападающий «Милана» Лука Йович оказался среди списка пожеланий мексиканского клуба «Крус Асуль».

Представитель мексиканской лиги начал переговоры с игроком, учитывая, что контракт Луки с «Миланом» истекает в конце июня.

«Мы сделали несколько шагов и надеемся, что ситуация будет развиваться в ближайшие дни, и что он присоединится к «Крус Асуль», – заявил президент клуба Виктор Веласкес.

Йович стал игроком «Милана» летом 2023 года, перейдя из «Фиорентины». За два года в клубе нападающему удалось отыграть 47 матчей, в которых Лука забил 13 мячей и отдал два ассиста.

Напомним, что в 2019 году Лука перешел в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро, однако закрепиться в составе «сливочных» форварду так и не удалось.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский клуб попрощался с тренером. Он вывел их в Серию А
Все готово. Ливерпуль объявит о рекордном трансфере в истории АПЛ
Уход Зинченко – не проблема. Арсенал работает над трансфером игрока Аякса
Лука Йович Милан чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы Крус Асуль чемпионат Мексики по футболу
Андрей Витренко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Бокс | 13 июня 2025, 09:20 2
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»
Майк ТАЙСОН: «Он точно надерет тебе задницу. Лучший из всех боксеров»

Майк – о Сальвадоре Санчесе

Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Футбол | 13 июня 2025, 08:25 4
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон

Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком «Реала»

«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
Футбол | 13.06.2025, 13:12
«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
«Его уволят к Рождеству». Реакция фанов на приход Томаса Франка в Тоттенхэм
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Футбол | 13.06.2025, 09:00
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Нуну Мендеш должен взять Золотой мяч, но он его ни за что не получит
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Футбол | 13.06.2025, 05:00
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
Звезда бокса: «Этот украинец напоминает Пакьяо. Его будут помнить всегда»
13.06.2025, 04:24
Бокс
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 152
Футбол
Усик признался, где хочет провести свой последний бой в карьере
Усик признался, где хочет провести свой последний бой в карьере
11.06.2025, 20:54 1
Бокс
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
У Ильи затуманилось в голове. В Англии отреагировали на трансфер Забарного
12.06.2025, 23:22 3
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
Известный тренер назвал имя того, кто заменит Реброва в сборной Украины
11.06.2025, 11:04
Футбол
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
11.06.2025, 20:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем