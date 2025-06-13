Форвард Милана может оказаться в Мексике. Его когда-то купил Реал за 60 млн

27-летний центральный нападающий «Милана» Лука Йович оказался среди списка пожеланий мексиканского клуба «Крус Асуль».

Представитель мексиканской лиги начал переговоры с игроком, учитывая, что контракт Луки с «Миланом» истекает в конце июня.

«Мы сделали несколько шагов и надеемся, что ситуация будет развиваться в ближайшие дни, и что он присоединится к «Крус Асуль», – заявил президент клуба Виктор Веласкес.

Йович стал игроком «Милана» летом 2023 года, перейдя из «Фиорентины». За два года в клубе нападающему удалось отыграть 47 матчей, в которых Лука забил 13 мячей и отдал два ассиста.

Напомним, что в 2019 году Лука перешел в мадридский «Реал» за 60 миллионов евро, однако закрепиться в составе «сливочных» форварду так и не удалось.