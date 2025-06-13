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Италия
13 июня 2025, 12:57 | Обновлено 13 июня 2025, 12:59
167
0

Римское дерби. Лацио и Рома сразятся за основного игрока сборной Румынии

Андрей Рациу попал на радары двух коллективов Серии А

13 июня 2025, 12:57 | Обновлено 13 июня 2025, 12:59
167
0
Римское дерби. Лацио и Рома сразятся за основного игрока сборной Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рациу

Правый защитник сборной Румынии и испанского клуба «Райо Вальекано» Андрей Рациу заинтересовал два итальянских коллектива из одного города – «Рому» и «Лацио».

Испанское издание Marca сообщило, что оба клуба готовы воспользоваться пунктом в контракте Андрея, чтобы как можно быстрее оформить трансфер футболиста. Для перехода Рациу одному из клубов придется заплатить сумму в размере 25 миллионов евро.

Контракт защитника с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2028 года, однако испанский клуб понимает, что удержать игрока будет трудно.

За два года в «Райо Вальекано» Рациу отыграл 52 матча, в которых оформил три гола и три ассиста.

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Андрей Рациу Райо Вальекано Рома Рим Лацио чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Ла Лига Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Marca
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