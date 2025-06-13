Римское дерби. Лацио и Рома сразятся за основного игрока сборной Румынии

Правый защитник сборной Румынии и испанского клуба «Райо Вальекано» Андрей Рациу заинтересовал два итальянских коллектива из одного города – «Рому» и «Лацио».

Испанское издание Marca сообщило, что оба клуба готовы воспользоваться пунктом в контракте Андрея, чтобы как можно быстрее оформить трансфер футболиста. Для перехода Рациу одному из клубов придется заплатить сумму в размере 25 миллионов евро.

Контракт защитника с «Райо Вальекано» рассчитан до лета 2028 года, однако испанский клуб понимает, что удержать игрока будет трудно.

За два года в «Райо Вальекано» Рациу отыграл 52 матча, в которых оформил три гола и три ассиста.