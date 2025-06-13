Рома близка к продолжению контракта с лидером. Известна зарплата
Миле Свилар может продолжить свое пребывание в Риме
Сербский голкипер римской «Ромы» Миле Свилар приближается к продолжению контракта с клубом, сообщает Николо Скира.
По информации источника, 25-летний голкипер и клуб обсуждают последние детали, среди которых и длительность соглашения. Выбор идет между сроком соглашение до 202 и до 2030 года. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.
Зарплата Миле будет составлять 3,5 миллиона евро + бонусы.
В прошедшем сезоне Миле Свилар провел 51 матч на клубном уровне, из которых 19 – сухие, пропустил 51 гол.
Ранее сообщалось о том, что партнер Довбика сменил клуб.
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