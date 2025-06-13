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Италия
13 июня 2025, 09:39 | Обновлено 13 июня 2025, 10:09
530
0

Рома близка к продолжению контракта с лидером. Известна зарплата

Миле Свилар может продолжить свое пребывание в Риме

13 июня 2025, 09:39 | Обновлено 13 июня 2025, 10:09
530
0
Рома близка к продолжению контракта с лидером. Известна зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Миле Свилар

Сербский голкипер римской «Ромы» Миле Свилар приближается к продолжению контракта с клубом, сообщает Николо Скира.

По информации источника, 25-летний голкипер и клуб обсуждают последние детали, среди которых и длительность соглашения. Выбор идет между сроком соглашение до 202 и до 2030 года. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

Зарплата Миле будет составлять 3,5 миллиона евро + бонусы.

В прошедшем сезоне Миле Свилар провел 51 матч на клубном уровне, из которых 19 – сухие, пропустил 51 гол.

Ранее сообщалось о том, что партнер Довбика сменил клуб.

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Миле Свилар Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу продление контракта Николо Скира
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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