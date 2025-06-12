ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика сменил клуб. Он теперь будет играть с Трубиным

Португальская «Бенфика» официально выкупила контракт 22-летнего шведского полузащитника Самуэля Даля у римской «Ромы».

Шведский футболист провел полгода в португальском клубе, после чего стал полноценным игроком «орлов». Самуэль подписал контракт с клубом на четыре сезона – до 2029 года.

В составе «Бенфики» Даль сыграл 18 матчей бок о бок с украинцем Анатолием Трубиным, отметившись шестью голевыми передачами.

К «Роме» шведский полузащитник присоединился вместе с Артемом Довбиком – это произошло летом 2024 года. На счету Даля три матча за «волков».