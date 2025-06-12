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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика сменил клуб. Он теперь будет играть с Трубиным
Португалия
12 июня 2025, 20:53 | Обновлено 12 июня 2025, 21:31
2691
1

ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика сменил клуб. Он теперь будет играть с Трубиным

Самуэль Даль стал полноценным игроком «Бенфики»

12 июня 2025, 20:53 | Обновлено 12 июня 2025, 21:31
2691
1
ОФИЦИАЛЬНО. Партнер Довбика сменил клуб. Он теперь будет играть с Трубиным
IMAGO. Самуэль Даль

Португальская «Бенфика» официально выкупила контракт 22-летнего шведского полузащитника Самуэля Даля у римской «Ромы».

Шведский футболист провел полгода в португальском клубе, после чего стал полноценным игроком «орлов». Самуэль подписал контракт с клубом на четыре сезона – до 2029 года.

В составе «Бенфики» Даль сыграл 18 матчей бок о бок с украинцем Анатолием Трубиным, отметившись шестью голевыми передачами.

К «Роме» шведский полузащитник присоединился вместе с Артемом Довбиком – это произошло летом 2024 года. На счету Даля три матча за «волков».

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Бенфика Рома Рим чемпионат Португалии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
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Комментарии 1
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Iigor6583
А учора на каналі  oboz.ua  одне недорозуміння повідомило, що Довбика тренер вигнав з Роми. Це яким потрібно бути рашистським прихвостнем, щоб таке писати.
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