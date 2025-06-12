Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров

В Италии футбольные боссы любят решать все ключевые вопросы уже в июне, а дальше делать уже исключительно косметические улучшения. Это лето не является исключением: большинство клубов верхней половины таблицы Серии А уже сменили тренеров. Я молчал, когда сомнительным было первое назначение. Молчал после второго и третьего. Но больше не могу, потому что это уже совершенно неадекватно: боссы команд принимают либо противоречивые, либо откровенно плохие решения. Провалы неизбежны. Кто-то «угадает», но большой процент коллективов – нет. Потому что на бумаге плохих решений немало. За чемпионат Италии страшно. Возможно, это влияние «Наполи», «Ювентуса» и «Ромы», которые с хаотичным подходом достигли успехов: первый выиграл титул без топ-состава, второй вышел в ЛЧ, третья спасла сезон несколькими сменами тренера в поисках лучшего. Боссы других команд посмотрели – и решили пойти тем же путем.

В этом тексте комментирую все тренерские решения клубов Серии А и объясняю, почему почти каждое из них – откровенно плохое. Если вам в какой-то момент покажется, что я хороню итальянский футбол, то… ну, вам не покажется. Я действительно хороню.

Фиорентина теряет тренера уже во второй раз

Год назад «фиалки» не удержали Итальяно. Винченцо решил, что рискнуть всем и перейти в Болонью (на тот момент ушел Мотта и планировалась распродажа футболистов) является более перспективным решением, чем оставаться во Флоренции, которая стабильно финишировала на тот момент в районе зоны еврокубков. В этом году, в первый же сезон в новом клубе, специалист выиграл Кубок Италии – значит, действительно крутой и не ошибся. Но «Фиорентина» нашла нового топ-наставника – Палладино из «Монцы». В прошлом сезоне с ним новичок Серии А набрал 45 очков в чемпионате, в этом без него – только 18. Представьте влияние специалиста. Так вот, и в «Фиорентине» он не провалился: вывел коллектив в ЛК, в этом же турнире дошел до полуфинала. Плюс, раскрыл форварда Кина и помог возродить карьеру вратарю Де Хеа. Неплохо, не так ли? Впрочем, «фиалкам» оказалось мало. Поэтому Палладино больше не тренер «Фиорентины». СМИ говорят, что тренер сам решил уйти. Снова нужно искать нового...

Клуб не удержал второго топ-тренера за год. Кто теперь из действительно сильных специалистов согласится возглавить команду? «Фиалки» закапывают себя.

Милан выбирает вариант без риска, но рискует

Футбол Аллегри – эффективный. Несимпатичный, неприятный, неинтересный – но эффективный. По крайней мере, на уровне Серии А. Поэтому его назначение – неплохое решение, если игнорировать контекст. Но контекст есть: год назад команда убрала Пиоли. Каков был вклад этого тренера? Он гарантировал уровень. 4 полных сезона во главе «Милана» – 4 финиша в топ-4 таблицы чемпионата. Но только 1 титул. Поэтому руководство и отказалось от Стефано, потому что с ним невозможно дальнейшее развитие проекта. И вот первый сезон без него – и финиш за пределами зоны еврокубков. Потому что Пиоли умел выжать максимум из состава, но этого было недостаточно для боссов, они хотели еще больших успехов – и отказались от гаранта выступлений на высоком уровне. А теперь назначают тренера, который неоднократно в своих комментариях отмечал, что все зависит от игроков. Аллегри – специалист, с которым ты будешь выигрывать каждый матч, если твой состав – лучший. У «Милана» он точно не лучший в Серии А. Поэтому и выигрывать он будет не всегда.

Может ли Аллегри затащить команду обратно в топ-4? Вполне. Однако этого точно хватит боссам? Если Пиоли «без игрового стиля» финишировал в 4-ке и был уволен, то почему аналогичный перформанс Аллегри будет оценен по-другому? Руководство «Милана» вряд ли даст тренеру что-то здесь построить: расторгнет контракт раньше.

Лацио от добра добра ищет

А так нельзя. Перед стартом сезона команда назначила тренером Барони – специалиста, которому уже за 60, а он тренировал в основном в лигах ниже, чем Серия Б. В Серии А каждый его коллектив – аутсайдер, причем не всегда успешный. Так было, но «Лацио» не побоялся – и дал шанс тренеру. Напомню, «орлы» по цене состава вне топ-6 чемпионата, а по среднему ценнику на футболиста – даже не в топ-8. То есть финиш где-то в зоне еврокубков уже был бы успехом. Результат – 7-я позиция и потеря путевки в ЛК только в последнем туре. Более того: если бы не сенсационная победа «Болоньи» в Кубке Италии, «Лацио» все же квалифицировался бы в европейские соревнования. Просто не повезло. К тому же, в той же ЛЕ коллектив добрался до четвертьфинала, где уступил только по пенальти. Приятный бонус – победа над «Наполи» в национальном кубке (3:1). Так вот, разве все перечисленное не является маркером того, что сезон – как минимум неплохой? «Лацио» не должен выигрывать всегда хотя бы потому, что его лучший бомбардир – 37-летний Педро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Но боссы уволили Барони, чтобы вернуть Сарри. Сильнее ли Сарри как тренер? Конечно. И команда с ним финишировала выше в полных сезонах – дважды в топ-5. Но во время последнего его уволили – когда было 9-е место за 10 туров до конца. То есть он также не будет всегда выигрывать с командой. Да никто не будет. Боссы «Лацио» хотят соревноваться с лучшими клубами страны на равных без состава. Это так не работает. Барони не заслужил увольнения.

Рома как всегда

Спрашиваю у всех, кто поддерживал команду в гонке за ЛЧ в течение сезона: как вам теперь? Руководство принимало глупые решения на протяжении всего прошлого чемпионата, поэтому наивно было ожидать, что теперь будет как-то по-другому. Еще одно такое же глупое. Что было раньше? «Рома», когда выбирала тренеров, не учитывала контекст, особенно ключевой – то, каких футболистов имеет в составе. Де Росси приходил играть в футбол с доминированием после Моуринью, который играл в противоположный. Юрич сменил Де Росси с главной ценностью в виде прессинга, а это игра без мяча – предшественник акцентировал внимание на фазах владения. Раньери – вообще панический вариант назначения кого-то опытного, чтобы стабилизировать ситуацию. Последнее сработало, но «Рома» все же потеряла целый год. И снова стала на те же грабли из-за назначения Гасперини. Последний – крутой тренер, но ставит на прессинг и интенсивность. А от кого вы ждете такой футбол? Довбик, Дибала, Эль-Шарави и большинство исполнителей состава так играть не смогут.

Составу не подходит тренер, а тренеру – состав. Нужно формировать новый, а это вопрос не одного и даже не двух трансферных окон. Это проект на годы, а не на здесь и сейчас. «Рома» начинает с нуля. И делает это с тренером, который всю карьеру в «Аталанте» ссорился с главными звездами: Гомесом, Малиновским, Лукманом. Может, его характер просто не подходит для работы с лучшими. Это большой риск. Риск, который не даст результат в первые годы.

Аталанта игнорирует личные качества

Юрич – это как Гасперини, но, пожалуй, с еще большей ставкой на игру без мяча. В этом смысле назначение специалиста – логичное. Хорошо, Юрич умеет тренировать. А еще? Есть подозрения, что он не умеет принимать правильные решения. В прошлом сезоне пошел тренировать сначала «Рому», а затем – «Саутгемптон», хотя знал, что возглавлять каждый из коллективов в середине сезона с его стилем футбола – плохое решение, да еще и составы были совершенно неподходящие. Пришел – и провалился везде. 16 поражений в 22 матчах. Цифры ужасны, но я не буду сомневаться в таланте специалиста – только в его способности принимать решения. Допустим, в раздевалке конфликт. Он точно сможет эффективно его решить? Допустим, во время игры его провоцирует тренер команды-соперника. А вот он точно не ответит и не заработает красную карточку? Допустим, спортивный директор предлагает ему 2 варианта нападающего. А он точно сможет выбрать того, кто поможет команде?

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

Тренер – это не только тактик. Это и педагог, и руководитель, и оратор. Тренер должен выполнять свою работу хорошо не только во время футбольных матчей и на тренировках. Есть вопросы к способности Юрича принимать решения. Если ему как следует не помогут в клубе, он может провалиться. Были более безопасные варианты, но «Аталанта» зачем-то рискует.

Интер не хочет быть большой командой

Когда «Интер» назначал Индзаги, были вопросы, ведь команда-претендент на титул ставит на специалиста, который до этого претендовал максимум на место в топ-4 с «Лацио». Будет ли он выигрывать? Сработало. Более того: с Индзаги команда выросла из одного из претендентов на титул в главного фаворита на его выигрыш, в лучший коллектив Италии по результатам на международной арене и по качеству футбола. Но теперь решение выглядит совершенно рискованным – пригласить на роль главного в такой команде наставника, который до этого боролся только за выживание. Это даже не случай «Баварии» и Компани, ведь последний уже имел лучший состав в Чемпионшипе – плюс-минус понимал, как играть с позиции силы. А вот Киву – совсем другой случай. Он работал в структуре «Интера», но единственный его опыт в качестве главного на высоком уровне – это «Парма». Поражений почти нет, однако и с победами совсем плохо – только 3 в 13 матчах. А вот точно специалист, который не умеет побеждать, потянет лучший клуб Италии?

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Я доверяю руководству «Интера». Вероятно, они ориентируются не только на результаты Киву, но и на его философию игры, на его личные качества. Может, он действительно удивит. Но какой это сигнал для футболистов? Топ-тренер ушел, а новый – это, по словам самого Маротты, «показатель мужества» клуба. Смело? Да. Но кому из топ-игроков нужен клуб, который так рискует? Оптимальный вариант для Мартинеса, Тюрама, Бастони и Бареллы сейчас – уйти. Назначение Кивы – вполне себе причина принять именно такое решение.

Лига неспособных мыслить стратегически

Все описанные в этой статье решения – противоречивые или плохие. Кому-то повезет, однако будет пара-тройка громких провалов – это точно. Потому что все хотят результат здесь и сейчас и не готовы ждать и/или даже не пытаются представить, какими будут последствия их действий. Возможно, это возвращение старой моды. Раньше частые смены тренеров в Серии А были нормой. В последние годы стало по-другому – и вот вам «Интер» дважды в финале ЛЧ за 3 года, «Фиорентина» – дважды подряд в финале ЛК, «Рома» в двух европейских финалах подряд и т.д. Потому что чаще побеждает тот, кто имеет долгосрочный проект и идет на риск только если имеет план Б или какую-то страховку. Но сейчас таких клубов в Италии почти нет. Становится все меньше. Тренеров уже сменило большинство команд топ-10 Серии А, а еще до конца лета к ним могут присоединиться «Наполи» и «Ювентус». Тогда констатируем изменения во всех клубах топ-8 таблицы. Это прикольно и интересно, но может привести к плачевным последствиям. У нас и так мало команд в Серии А, которые играют в красивый футбол и могут конкурировать с лучшими в Европе. Будет еще меньше.

Видимо, итальянскому футболу или каждому крупному клубу этой страны отдельно необходимо пережить негативный опыт, чтобы осознать, что выигрывать, не прилагая огромных усилий, невозможно. Нужны крутые игроки. Нужна синергия тренера и спортивного директора. Нужна вера в проект. Нужно время. Клубы Серии А пока этого не осознали. Что ж, будем ждать – и не будем удивляться их провалам в течение следующего сезона.