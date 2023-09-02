Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 02:19
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Александрия дозаявила на сезон 20-летнего бразильского вингера
Хуан Альвина будет выступать за команду УПЛ под номером 33
02 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 02:19
97
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Клуб УПЛ «Александрия» заявила на сезон 20-летнего вингера Хуана Альвину из Бразилии.
Родившийся 15 февраля 2003 года бразильский хавбек будет выступать за команду УПЛ под номером 33.
Предыдущий клуб бразильца – «Васко да Гама» U20. Он имеет рост 165 см и вес 65 кг.
Ранее «Александрия» подписала бывшего полузащитника «Динамо» Артема Кулаковского, недавно игравшего за «Ворсклу».
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