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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 02:19
97
0

Александрия дозаявила на сезон 20-летнего бразильского вингера

Хуан Альвина будет выступать за команду УПЛ под номером 33

02 сентября 2023, 01:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 02:19
97
0
Александрия дозаявила на сезон 20-летнего бразильского вингера
Twitter. Хуан Альвина

Клуб УПЛ «Александрия» заявила на сезон 20-летнего вингера Хуана Альвину из Бразилии.

Родившийся 15 февраля 2003 года бразильский хавбек будет выступать за команду УПЛ под номером 33.

Предыдущий клуб бразильца – «Васко да Гама» U20. Он имеет рост 165 см и вес 65 кг.

Ранее «Александрия» подписала бывшего полузащитника «Динамо» Артема Кулаковского, недавно игравшего за «Ворсклу».

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Источник Sport.ua
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