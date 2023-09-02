Александрия дозаявила на сезон 20-летнего бразильского вингера

Клуб УПЛ «Александрия» заявила на сезон 20-летнего вингера Хуана Альвину из Бразилии.

Родившийся 15 февраля 2003 года бразильский хавбек будет выступать за команду УПЛ под номером 33.

Предыдущий клуб бразильца – «Васко да Гама» U20. Он имеет рост 165 см и вес 65 кг.

Ранее «Александрия» подписала бывшего полузащитника «Динамо» Артема Кулаковского, недавно игравшего за «Ворсклу».