ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии

«Александрия» взяла в аренду 21-летнего полузащитника «Ворсклы» Артема Кулаковского, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение с опцией выкупа рассчитано до 30.06.2024 года.

Полузащитник начинал свой футбольный путь в харьковском «Металлисте», а в 2017 году он перебрался в структуру киевского «Динамо». Сезон 2019-20 годов начал в составе юношеской и молодежных команд «Динамо». Тогда же становился победителем молодежного «Золотого мяча» в номинации «Лучший игрок атаки».

Выступал за клубы: «Металлист», «Динамо», «Ворскла», «Горняк-Спорт».

На международном уровне дебютировал за Украину в команде U-15 в товарищеских матчах против сверстников из Чехии. Также был игроком юношеских сборных: U-16, U-17, U-18, U-21.