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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:33
437
0

ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии

Полузащитник будет выступать на правах аренды

01 сентября 2023, 21:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:33
437
0
ОФИЦИАЛЬНО: Артем Кулаковский – игрок Александрии
ФК Александрия. Артема Кулаковского

«Александрия» взяла в аренду 21-летнего полузащитника «Ворсклы» Артема Кулаковского, сообщает официальный сайт команды.

Соглашение с опцией выкупа рассчитано до 30.06.2024 года.

Полузащитник начинал свой футбольный путь в харьковском «Металлисте», а в 2017 году он перебрался в структуру киевского «Динамо». Сезон 2019-20 годов начал в составе юношеской и молодежных команд «Динамо». Тогда же становился победителем молодежного «Золотого мяча» в номинации «Лучший игрок атаки».

Выступал за клубы: «Металлист», «Динамо», «Ворскла», «Горняк-Спорт».

На международном уровне дебютировал за Украину в команде U-15 в товарищеских матчах против сверстников из Чехии. Также был игроком юношеских сборных: U-16, U-17, U-18, U-21.

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Источник ФК Александрия
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