Лига Европы
Панатинаикос
07.08.2025 21:00 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Лига Европы
ВИТОРИЯ – после матча с Шахтером: «Футбол нам кое-что должен и вернет долг»

Наставник Панатинаикоса провел пресс-конференцию после поединка Q3 ЛЕ с горняками

ФК Панатинаикос. Руй Витория

Главный тренер Панатинаикоса Руй Витория провел пресс-конференцию после завершения первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0):

«Согласен, что мы очень хорошо сыграли тактически против очень сильной команды, которая в прошлом году играла в Лиге чемпионов и очень трудолюбива. Футболисты знают игру друг друга. Полностью нейтрализовать такого соперника невозможно. Мы сыграли очень хорошо, только в конце они создали действительно отличный момент. Мы хорошо сыграли тактически, но можем сыграть еще лучше во втором матче.

С нашей стороны были моменты, которые, на мой взгляд, были более опасными. Однако в таких матчах нужно быть циничными, а мы, опять же, не были.

Очевидно, что мы способны играть такие напряженные матчи против сильных соперников. Это позитивный знак. Еще одна неделя пойдет нам на пользу. Мы будем работать, и ребята, которых не было на некоторых тренировках, а также в этом поединке, вернутся. На таком уровне сложно менять важные вещи от матча к матчу. Квалификация, безусловно, все еще идет, в следующем матче у нас будут свои шансы, и мы сделаем все, чтобы ими воспользоваться и пройти дальше.

Очень странно и обидно, что в итоге либо Панатинаикос, либо Шахтер не попадет в Лигу Европы, потому что, глядя на другие пары, понимаешь, как обидно, что мы так рано начинаем борьбу.

У нас правильные процедуры. Мы создаем достаточно моментов. Давайте не будем драматизировать ситуацию. Мы неплохо тренируемся, совершаем достаточно результативных передач, создаем моменты, когда наши нападающие могут забить гол. Думаю, все происходящее – просто совпадение и все может измениться.

Вратари соперников всегда являются MVP последних матчах против нас? Думаю, это правда, но это их работа. Я также считаю, что футбол нам кое-что должен и вернет нам долг. Сегодня, так или иначе, мы создавали моменты разными способами. Это показывает, что команда готова и старается, как и в предыдущих матчах. Мы стараемся играть в футбол, создавая моменты.

Что мы не меняем, так это наш менталитет в этих играх. Мы знаем, чего хотим на поле. Когда нам нужно атаковать высоко и мы находим выход, мы делаем это, проявляя смелость. Конечно, так невозможно делать постоянно, и когда нам нужно защищаться в своей зоне, мы делаем это, не показывая страха и беспокойства. Я хочу сохранить нашу решимость, упорство и настрой.

Это философия, которой мы всегда хотели бы придерживаться. Мы хотим проанализировать игру. Мы знали, что нам противостоит очень сильный соперник с качественными игроками, которые были тщательно отобраны. Давайте подумаем, как мы можем еще больше сократить количество упущенных моментов, как мы можем увеличить реализацию и как мы можем создать больше. Изменения, безусловно, произойдут как в отдельных игроках, так и в мелких деталях игры.

Команде еще есть куда расти, поскольку состав еще далек от завершения. Когда ядро стабилизируется и мы внедрим автоматизацию, мы станем еще лучше. Так что да, я доволен менталитетом, настроением, страстью и тем фактом, что мы смотрим сопернику в глаза, но я знаю, что команда будет совершенствоваться как индивидуально, так и как команда.

Зарури – игрок, который, безусловно, внесет свой вклад. Мы хотели видеть его в команде еще до того, как он пришел. Сегодня я решил поставить его на его место, потому что ставлю на то, что он новичок и способен дать что-то новое. У него было два хороших момента. Мы не ждем, что какой-то игрок решит наши проблемы, но он поможет нам усилить внутреннюю конкуренцию.

Я думаю, он очень хорошо вписывается в этот контекст. У него были очень хорошие характеристики. Со временем он станет лучше».

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)

Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Экс-игрок Шахтера: «Впереди ответный матч и он будет совсем другим»
Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
Руй Витория пресс-конференция Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Gazzetta.gr
