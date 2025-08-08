Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИТОРИЯ: Обязаны использовать такие моменты с Шахтером и забивать 1–2 гола
Лига Европы
08 августа 2025
ВИТОРИЯ: Обязаны использовать такие моменты с Шахтером и забивать 1–2 гола

Наставник Панатинаикоса прокомментировал результат первого матча Q3 Лиги Европы (0:0)

ВИТОРИЯ: Обязаны использовать такие моменты с Шахтером и забивать 1–2 гола
ФК Панатинаикос. Руй Витория

Главный тренер Панатинаикоса Руй Витория высказался после первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера (0:0):

«Это была хорошая игра против очень сильного соперника, команды, которая хорошо работала в течение довольно долгого времени, и футболисты которой знают игру друг друга.

Мы сделали все возможное, чтобы нейтрализовать соперника. Логично, что у оппонентов были моменты, но самые важные из созданных были у ворот соперника, и, к сожалению, мы ими не воспользовались, и это немного огорчает нас. Такие моменты против такого сильного соперника мы обязаны использовать и забивать 1–2 гола. Счет 0:0 нас не устраивает.

С уверенностью и определенностью мы будем бороться за выход в следующий раунд до конца и постараемся сыграть лучше в следующем матче».

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

Источник: Gazzetta.gr
