Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»
Лига Европы
08 августа 2025, 02:56 |
68
0

Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»

Наставник горняков доволен уровнем футбола своих подопечных

08 августа 2025, 02:56 |
68
0
Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»
ФК Шахтер. Арда Туран

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник горняков Арда Туран высказался об уровне игры своих подопечных:

«Я не думаю о том, чтобы что-то менять в игре, потому что я очень доволен ею. Я не собираюсь ничего менять, но мы просто постараемся лучше играть в отдельных моментах», – сказал Туран.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)

По теме:
Туран оценил игру Ризныка, который совершил 8 сейвов против Панатинаикоса
Жуниор МОРАЕС: «Маленькие детали решат судьбу противостояния»
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Арда Туран Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07 августа 2025, 05:00 3
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой

Итальянский клуб уступил со счетом 4:0

Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Футбол | 08 августа 2025, 02:45 0
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК
Тирасполь стоит на вылет. Андерлехт отгрузил Шерифу три мяча в матче Q3 ЛК

Бельгийская команда одержала убедительную победу в третьем раунде отбора еврокубка

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07.08.2025, 22:58
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07.08.2025, 08:45
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
06.08.2025, 14:52 1
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем