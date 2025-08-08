Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»
Наставник горняков доволен уровнем футбола своих подопечных
7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.
После завершения встречи наставник горняков Арда Туран высказался об уровне игры своих подопечных:
«Я не думаю о том, чтобы что-то менять в игре, потому что я очень доволен ею. Я не собираюсь ничего менять, но мы просто постараемся лучше играть в отдельных моментах», – сказал Туран.
Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)
