Арда ТУРАН: «Я не собираюсь ничего менять в игре Шахтера»

7 августа прошел первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Шахтер.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Поединок завершился со счетом 0:0.

После завершения встречи наставник горняков Арда Туран высказался об уровне игры своих подопечных:

«Я не думаю о том, чтобы что-то менять в игре, потому что я очень доволен ею. Я не собираюсь ничего менять, но мы просто постараемся лучше играть в отдельных моментах», – сказал Туран.

Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)