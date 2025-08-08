Жуниор МОРАЕС: «Маленькие детали решат судьбу противостояния»
Бывший форвард Шахтера прокомментировал результат матча с Панатинаикосом
Экс-форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес высказался после матча команды с Панатинаикосом в третьем раунде квалификации Лиги Европы 2025/26 (0:0):
– Расскажите, как вы оказались на этой игре? Это было приглашением из клуба или вы решили приехать на матч «Шахтера»?
– Мы всегда остаемся в клубе – я, игроки, персонал и все остальные. Потому что у нас очень сильная связь и очень мощное сообщество. Я рад, чтобы мы были вместе здесь.
Сегодня была очень трудная игра. Все хотели победить и пройти на следующую стадию. «Шахтеру» было очень тяжело, но он сыграл солидно. Маленькие детали решат судьбу противостояния, – сказал Мораес.
Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.
Видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер (0:0)
