Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб
Украинский защитник львовского «Руха» Ростислав Лях близок к трансферу в «Полесье». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, переход 25-летнего футболиста в житомирский клуб является практически решенным вопросом. Также Ростислава в команде хотели видеть в ЛНЗ.
Подписание ляха является личным запросом главного тренера «волков» Руслана Ротаня.
В текущем сезоне Ростислав Лях провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Ротань выбрал футболиста, которого «Полесье» должно обязательно купить зимой.
