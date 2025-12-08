Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Украинский защитник львовского «Руха» Ростислав Лях близок к трансферу в «Полесье». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, переход 25-летнего футболиста в житомирский клуб является практически решенным вопросом. Также Ростислава в команде хотели видеть в ЛНЗ.

Подписание ляха является личным запросом главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

В текущем сезоне Ростислав Лях провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Ротань выбрал футболиста, которого «Полесье» должно обязательно купить зимой.