Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 19:32 |
731
0

Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня

Ростислав Лях близок к трансферу в житомирский клуб

08 декабря 2025, 19:32 |
731
0
Полесье практически завершило первый зимний трансфер. Личный запрос Ротаня
ФК Рух. Ростислав Лях

Украинский защитник львовского «Руха» Ростислав Лях близок к трансферу в «Полесье». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, переход 25-летнего футболиста в житомирский клуб является практически решенным вопросом. Также Ростислава в команде хотели видеть в ЛНЗ.

Подписание ляха является личным запросом главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

В текущем сезоне Ростислав Лях провел 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Ротань выбрал футболиста, которого «Полесье» должно обязательно купить зимой.

По теме:
ЛНЗ, Шахтер, Полесье. Таблица УПЛ после первого круга выглядит необычно
Челси готов обменять Мудрика на аргентинского центрхава
Шахтер начал переговоры по трансферу опорника из Колумбии
Ростислав Лях Полесье Житомир Рух Львов ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Руслан Ротань
Даниил Кирияка Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 09:13 31
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай может перейти в «Жирону»

Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 08 декабря 2025, 10:14 7
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол

Украинский вингер может выйти на поле уже 17 января 2026

Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08.12.2025, 18:01
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Бокс | 08.12.2025, 08:54
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Футбол | 08.12.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс подвинул Динамо на 6-ю позицию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
Луис ЭНРИКЕ выступил с заявлением о вратаре: «Сафонов? Я отказываюсь...»
06.12.2025, 20:59 1
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 28
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем