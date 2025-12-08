Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань выбрал футболиста, которого клуб должен обязательно купить зимой
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 02:02 |
276
0

Ротань выбрал футболиста, которого клуб должен обязательно купить зимой

Тренер хочет видеть в команде форварда

08 декабря 2025, 02:02 |
276
0
Ротань выбрал футболиста, которого клуб должен обязательно купить зимой
ФК Полесья. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» определило одной из главных задач зимнего трансферного периода усиление атакующей линии и поиск нового центрфорварда, сообщает Sport Arena.

Клуб активно рассматривает кандидатов, которые соответствовали бы требованиям главного тренера Руслана Ротаня и могли бы усилить конкуренцию в передней линии. Сейчас за позицию нападающего соперничают Николай Гайдучик, который имеет шесть голов в текущем розыгрыше УПЛ, и Александр Филиппов, на счету которого два результативных удара.

«Полесье» с 27 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая ЛНЗ и «Шахтеру» пятью очками.

По теме:
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила новой фотосессией. Красавица
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
В матче Рух – Полесье получили предупреждения 13 игроков обеих команд
чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Руслан Ротань
Дмитрий Олийченко Источник: Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Футбол | 07 декабря 2025, 17:49 18
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925

Юрий Габовда заявил, что «Верес» отправляется домой

Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга
Футбол | 08 декабря 2025, 00:02 0
Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга
Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга

«Спортинг» сыграл с «орлами» вничью 1:1

WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07.12.2025, 07:22
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07.12.2025, 05:05
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 3
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем