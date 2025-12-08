Ротань выбрал футболиста, которого клуб должен обязательно купить зимой
Тренер хочет видеть в команде форварда
Житомирское «Полесье» определило одной из главных задач зимнего трансферного периода усиление атакующей линии и поиск нового центрфорварда, сообщает Sport Arena.
Клуб активно рассматривает кандидатов, которые соответствовали бы требованиям главного тренера Руслана Ротаня и могли бы усилить конкуренцию в передней линии. Сейчас за позицию нападающего соперничают Николай Гайдучик, который имеет шесть голов в текущем розыгрыше УПЛ, и Александр Филиппов, на счету которого два результативных удара.
«Полесье» с 27 очками идет третьим в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая ЛНЗ и «Шахтеру» пятью очками.
