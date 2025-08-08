Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Итоги первых матчей Q3 Лиги конференций. Успешная игра Полесья
08 августа 2025, 01:23 | Обновлено 08 августа 2025, 01:52
Итоги первых матчей Q3 Лиги конференций. Успешная игра Полесья

Вечером 7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций

ФК Полесье

Вечером 7 августа состоялись матчи квалификации Лиги конференций 2025/26.

Сыграны все первые поединки, и судьба противостояний во всех парах будет определена через неделю.

Житомирское Полесье в словацком городе Прешов одолело венгерский Пакш (3:0).

Голы у волков забили Александр Андриевский, Даниил Бескоровайный и Богдан Леднев.

Гол престижа от соперников был отменен после просмотра VAR. В конце игры был удален Богдан Михайличенко.

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

🔹 Лига конференций. Квалификация Q3

Первые матчи, 7 августа 2025

Полесье (Украина) – Пакш (Венгрия) – 3:0

Голы: Андриевский, 41, Бескоровайный, 45+1, Леднев, 58

Удаление: Михайличенко, 90+2

Результаты Q3 Лиги конференций

Пары Q4 Лиги конференций

Инфографика

Лига конференций выбор редакции статистические расклады Руслан Ротань Пакш Полесье Житомир Александр Андриевский Богдан Леднев Даниил Бескоровайный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
