Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этой встрече отличился английский форвард Гарри Кейн, который вывел мюнхенцев вперед. Кейн с 2013 по 2023 год выступал в составе шпор. Уже на 14-й нападающий мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти.

Еще по одному мячу для подопечных Венсана Компани забили Кингсли Коман, Леннарт Карл и Виздом Майк.

Бавария перед стартом нового сезона проведет еще один летний спарринг – 12 числа действующие чемпионы Германии встретятся со швейцарским ФК Грассхопер. Тоттенхэм уже 13 июля сойдется с ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА.

Товарищеский матч. 7 августа

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine