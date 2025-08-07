Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Товарищеские матчи
Бавария
07.08.2025 19:30 – FT 4 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 августа 2025, 21:29 | Обновлено 07 августа 2025, 21:33
392
0

Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене

Мюнхенцы одолели шпор со счетом 4:0 в товарищеском матче, Гарри забил на 12-й минуте

07 августа 2025, 21:29 | Обновлено 07 августа 2025, 21:33
392
0
Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этой встрече отличился английский форвард Гарри Кейн, который вывел мюнхенцев вперед. Кейн с 2013 по 2023 год выступал в составе шпор. Уже на 14-й нападающий мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти.

Еще по одному мячу для подопечных Венсана Компани забили Кингсли Коман, Леннарт Карл и Виздом Майк.

Бавария перед стартом нового сезона проведет еще один летний спарринг – 12 числа действующие чемпионы Германии встретятся со швейцарским ФК Грассхопер. Тоттенхэм уже 13 июля сойдется с ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА.

Товарищеский матч. 7 августа

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
Серьезная сумма. Бавария нацелилась на форварда гранда АПЛ
Сон Хын Мин – самый дорогой трансфер в истории MLS
Бавария Тоттенхэм товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Гарри Кейн пенальти Кингсли Коман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07 августа 2025, 08:37 1
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 5
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 07.08.2025, 21:05
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07.08.2025, 18:11
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 7
Футбол
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 2
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем