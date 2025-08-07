Кейн мог оформить даже дубль. Бавария разбила Тоттенхэм на Альянц Арене
Мюнхенцы одолели шпор со счетом 4:0 в товарищеском матче, Гарри забил на 12-й минуте
7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Первым в этой встрече отличился английский форвард Гарри Кейн, который вывел мюнхенцев вперед. Кейн с 2013 по 2023 год выступал в составе шпор. Уже на 14-й нападающий мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти.
Еще по одному мячу для подопечных Венсана Компани забили Кингсли Коман, Леннарт Карл и Виздом Майк.
Бавария перед стартом нового сезона проведет еще один летний спарринг – 12 числа действующие чемпионы Германии встретятся со швейцарским ФК Грассхопер. Тоттенхэм уже 13 июля сойдется с ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА.
Товарищеский матч. 7 августа
Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0
Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80
