7 августа на Альянц Арена пройдет товарищеский матч, в котором Бавария встретится с Тоттенхэм Хотспур.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бавария

Команда в позапрошлом сезоне осталась вообще без трофеев, а в Бундеслиге 1 и вовсе было падение на третье место. На это отреагировало достаточно неожиданно, сделав ставку на Компани. И Венсан как минимум не подвел, вернув новых подопечных на первое место в немецком первенстве. Хотя все равно были неприятные осечки: с Байером в кубке, еще осенью, и с Интером дома в Лиге чемпионов.

Летом без усиления состава не могли обойтись - хотя бы потому, что клубный чемпионат мира закончился не только поражением 0:2 от ПСЖ, но и тяжелой травмой Мусиалы. При этом долгое время в Мюнхене ограничились бесплатным подписанием Та и Бисхофа. Но все же атакующего игрока искали, и в итоге получилось оформить трансфер Луиса Диаса - за него выложили Ливерпулю немалые, особенно для Германии, 70 миллионов.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб оставил самое противоречивое впечатление своим прошлым сезоном. С одной стороны, это было временем невероятного провала в АПЛ - там было только 11 побед и 38 очков, что принесло только пограничное 17-е место - впрочем, лучший из аутсайдеров, Лестер Сити, наскреб лишь 25 баллов, так что какой-то угрозы вылета не было. Но, с другой стороны, англичане взяли первый трофей за последние десятилетия, и какой: победа в Лиге Европы гарантировала не только титул, еще и международный, но и право сыграть в Лиге чемпионов.

Там команда из Лондона будет играть без Постекоглу - заранее говорили, что менеджера убрали в любом случае. Кроме того, уехал и Сон. Первого заменили, переманив из соседнего Брентфорда Томаса Франка. В состав долго был один серьезный новичок, Кудус, и только в начале августа начали оформлять аренду Паильиньи из как раз Баварии.

Статистика личных встреч

Всего было 7 матчей, и пять раз, в том числе уже четырежды кряду, побеждали немцы. Англичане выиграли только раз в основное время и, в 2019-м году, были сильнее в кубке Ауди в послематчевой серии. Кейн тогда, кстати, ассистировал Эриксену во время поединка и реализовал свой одиннадцатиметровый.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы немцев при обилии голов. Поспорим как минимум со вторым - исходя из результатов летних контрольных поединков, можно брать тотал меньше 4,0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.