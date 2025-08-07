Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Бавария
07.08.2025 19:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 августа 2025, 03:48 |
11
0

Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 7 августа и начнется в 19:30 по Киеву

07 августа 2025, 03:48 |
11
0
Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа на Альянц Арена пройдет товарищеский матч, в котором Бавария встретится с Тоттенхэм Хотспур.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бавария

Команда в позапрошлом сезоне осталась вообще без трофеев, а в Бундеслиге 1 и вовсе было падение на третье место. На это отреагировало достаточно неожиданно, сделав ставку на Компани. И Венсан как минимум не подвел, вернув новых подопечных на первое место в немецком первенстве. Хотя все равно были неприятные осечки: с Байером в кубке, еще осенью, и с Интером дома в Лиге чемпионов.

Летом без усиления состава не могли обойтись - хотя бы потому, что клубный чемпионат мира закончился не только поражением 0:2 от ПСЖ, но и тяжелой травмой Мусиалы. При этом долгое время в Мюнхене ограничились бесплатным подписанием Та и Бисхофа. Но все же атакующего игрока искали, и в итоге получилось оформить трансфер Луиса Диаса - за него выложили Ливерпулю немалые, особенно для Германии, 70 миллионов.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб оставил самое противоречивое впечатление своим прошлым сезоном. С одной стороны, это было временем невероятного провала в АПЛ - там было только 11 побед и 38 очков, что принесло только пограничное 17-е место - впрочем, лучший из аутсайдеров, Лестер Сити, наскреб лишь 25 баллов, так что какой-то угрозы вылета не было. Но, с другой стороны, англичане взяли первый трофей за последние десятилетия, и какой: победа в Лиге Европы гарантировала не только титул, еще и международный, но и право сыграть в Лиге чемпионов.

Там команда из Лондона будет играть без Постекоглу - заранее говорили, что менеджера убрали в любом случае. Кроме того, уехал и Сон. Первого заменили, переманив из соседнего Брентфорда Томаса Франка. В состав долго был один серьезный новичок, Кудус, и только в начале августа начали оформлять аренду Паильиньи из как раз Баварии.

Статистика личных встреч

Всего было 7 матчей, и пять раз, в том числе уже четырежды кряду, побеждали немцы. Англичане выиграли только раз в основное время и, в 2019-м году, были сильнее в кубке Ауди в послематчевой серии. Кейн тогда, кстати, ассистировал Эриксену во время поединка и реализовал свой одиннадцатиметровый.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы немцев при обилии голов. Поспорим как минимум со вторым - исходя из результатов летних контрольных поединков, можно брать тотал меньше 4,0. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.

Прогноз Sport.ua
Бавария
7 августа 2025 -
19:30
Тоттенхэм
Тотал меньше 4 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панатинайкос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Сборная Украины U-19 сыграла вничью с резервистами Левого Берега
Трансфер Сона стал одним из самых дорогих среди возрастных футболистов
Бавария Тоттенхэм учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06 августа 2025, 11:17 0
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз

Бывший футболист сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции

Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Футбол | 06 августа 2025, 21:47 18
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»

Коуч дал пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги Европы

Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
Футбол | 07.08.2025, 04:05
Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
Кевин может присоединиться к чемпиону топовой лиги. Названо условие
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 06.08.2025, 09:30
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 06.08.2025, 20:52
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
05.08.2025, 00:01
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем