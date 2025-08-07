Германия07 августа 2025, 22:35 |
Бавария – Тоттенхэм – 4:0. Кейн забил и упал во время пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча
7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч. 7 августа
Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0
Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80
Незабитый пенальти: Кейн, 14
Видеообзор матча
