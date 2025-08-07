Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Тоттенхэм – 4:0. Кейн забил и упал во время пенальти. Видео голов
Товарищеские матчи
Бавария
07.08.2025 19:30 – FT 4 : 0
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 августа 2025, 22:35 |
415
0

Бавария – Тоттенхэм – 4:0. Кейн забил и упал во время пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

07 августа 2025, 22:35 |
415
0
Бавария – Тоттенхэм – 4:0. Кейн забил и упал во время пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч. 7 августа

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

Незабитый пенальти: Кейн, 14

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
ВИДЕО. Богдан Михайличенко удален в компенсированное время матча Q3 ЛК
ВИДЕО. Гол в ворота Полесья не был засчитан после просмотра VAR
Тоттенхэм товарищеские матчи Бавария пенальти учебно-тренировочные сборы Гарри Кейн Кингсли Коман Бавария - Тоттенхэм видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Футбол | 07 августа 2025, 19:45 13
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

7 августа горняки начнут поединок против греческого клуба в 21:00 по Киеву

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 07.08.2025, 21:05
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панатинаикос – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем