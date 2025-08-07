7 августа состоялся товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Товарищеский матч. 7 августа

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 4:0

Голы: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

Незабитый пенальти: Кейн, 14

Видеообзор матча