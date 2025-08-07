Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Бавария
07.08.2025 19:30 - : -
Тоттенхэм
Германия
07 августа 2025, 11:51
Бавария – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

7 августа состоится товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.

Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Баварии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
