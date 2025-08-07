Бавария – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется в 19:30 по Киеву
7 августа состоится товарищеский матч между командами Бавария и Тоттенхэм.
Поединок пройдет на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Бавария – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Баварии.
