Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года

Французский журнал France Football обнародовал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года.

В списке нашлось место следующим специалистам:

Арне Слот: нидерландский коуч «Ливерпуля», который в первом же сезоне завоевал титул чемпиона Англии.

нидерландский коуч «Ливерпуля», который в первом же сезоне завоевал титул чемпиона Англии. Энцо Мареска: итальянский специалист вернул «Челси» в Лигу чемпионов, а также завоевал клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

итальянский специалист вернул «Челси» в Лигу чемпионов, а также завоевал клубный чемпионат мира и Лигу конференций. Антонио Конте: итальянец завоевал титул Серии А в первом же сезоне в «Наполи».

итальянец завоевал титул Серии А в первом же сезоне в «Наполи». Ханс-Дитер Флик: немец с «Барселоной» завоевал все титулы внутри Испании и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов

немец с «Барселоной» завоевал все титулы внутри Испании и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов Луис Энрике: вместе с «ПСЖ» триумфировал во всех турнирах, в которых принимал участие, кроме клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что объявлены претенденты на звание лучшего кипера года.