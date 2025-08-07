Другие новости07 августа 2025, 15:14 | Обновлено 07 августа 2025, 15:15
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
France Football выбрал 5 номинантов
07 августа 2025, 15:14 | Обновлено 07 августа 2025, 15:15
Французский журнал France Football обнародовал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года.
В списке нашлось место следующим специалистам:
- Арне Слот: нидерландский коуч «Ливерпуля», который в первом же сезоне завоевал титул чемпиона Англии.
- Энцо Мареска: итальянский специалист вернул «Челси» в Лигу чемпионов, а также завоевал клубный чемпионат мира и Лигу конференций.
- Антонио Конте: итальянец завоевал титул Серии А в первом же сезоне в «Наполи».
- Ханс-Дитер Флик: немец с «Барселоной» завоевал все титулы внутри Испании и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
- Луис Энрике: вместе с «ПСЖ» триумфировал во всех турнирах, в которых принимал участие, кроме клубного чемпионата мира.
Ранее сообщалось о том, что объявлены претенденты на звание лучшего кипера года.
Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Antonio Conte
Luis Enrique
Hansi Flick
Enzo Maresca
Arne Slot#ballondor pic.twitter.com/ES5OaOvP5n
