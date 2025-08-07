Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 15:14 | Обновлено 07 августа 2025, 15:15
Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года

France Football выбрал 5 номинантов

Обнародованы номинанты на звание лучшего тренера года
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Французский журнал France Football обнародовал пятерку претендентов на звание лучшего тренера года.

В списке нашлось место следующим специалистам:

  • Арне Слот: нидерландский коуч «Ливерпуля», который в первом же сезоне завоевал титул чемпиона Англии.
  • Энцо Мареска: итальянский специалист вернул «Челси» в Лигу чемпионов, а также завоевал клубный чемпионат мира и Лигу конференций.
  • Антонио Конте: итальянец завоевал титул Серии А в первом же сезоне в «Наполи».
  • Ханс-Дитер Флик: немец с «Барселоной» завоевал все титулы внутри Испании и вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
  • Луис Энрике: вместе с «ПСЖ» триумфировал во всех турнирах, в которых принимал участие, кроме клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось о том, что объявлены претенденты на звание лучшего кипера года.

