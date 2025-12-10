Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Фиорентина
11.12.2025 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура Лиги конференций 11 декабря в 19:45

Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

11 декабря состоится матч пятого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Фиорентина (Италия) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на арене Стадио Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За четыре тура Фиорентина сумела набрать шесть очков. В активе киевлян три балла и 27 место в турнирной таблице.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Динамо Киев
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
