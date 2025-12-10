Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча пятого тура Лиги конференций 11 декабря в 19:45
11 декабря состоится матч пятого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Фиорентина (Италия) и Динамо Киев (Украина).
Поединок пройдет на арене Стадио Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За четыре тура Фиорентина сумела набрать шесть очков. В активе киевлян три балла и 27 место в турнирной таблице.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
