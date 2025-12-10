11 декабря состоится матч пятого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Фиорентина (Италия) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на арене Стадио Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

За четыре тура Фиорентина сумела набрать шесть очков. В активе киевлян три балла и 27 место в турнирной таблице.

Фиорентина – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

