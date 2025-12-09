Динамо может потерять одного из главных талантов. Его хочет участник ЛЧ

«Динамо» вскоре может получить предложение о трансфере одного из своих главных талантов – защитника Тараса Михавко.

По информации турецкого журналиста Эренджана Кочака, «Галатасарай» рассматривает возможность усиления центра обороны, и одним из интересных вариантов для клуба называют Тараса Михавко. Турецкие обозреватели отмечают, что украинец обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию Абдюлкериму и быть полезным, когда получит шанс.

Отмечается, что пасовая работа Михавко пока уступает лидеру обороны стамбульцев, однако Тарас выделяется уровнем перехватов, агрессивностью в единоборствах и потенциалом для развития.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.