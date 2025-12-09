Динамо может потерять одного из главных талантов. Его хочет участник ЛЧ
Тарас Михавко заинтересовал «Галатасарай»
«Динамо» вскоре может получить предложение о трансфере одного из своих главных талантов – защитника Тараса Михавко.
По информации турецкого журналиста Эренджана Кочака, «Галатасарай» рассматривает возможность усиления центра обороны, и одним из интересных вариантов для клуба называют Тараса Михавко. Турецкие обозреватели отмечают, что украинец обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию Абдюлкериму и быть полезным, когда получит шанс.
Отмечается, что пасовая работа Михавко пока уступает лидеру обороны стамбульцев, однако Тарас выделяется уровнем перехватов, агрессивностью в единоборствах и потенциалом для развития.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.
🔥 Galatasaray transfer döneminde sol stopere takviye yapacaksa Taras Mykhavko mutlaka izlenmeli. Abdülkerim’le forma rekabetine girecek, forma giydiğinde performans verebilecek ve potansiyelli bir stoper. Pasörlüğü Abdülkerim kadar iyi olmasa da çok iyi bir müdahaleci ve kesici. pic.twitter.com/PyA4mvE9ck— Erencan Koçak (@erncnkocak) December 8, 2025
