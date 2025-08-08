Торонто спасен! Эффектный камбек: стал известен чемпион канадского Мастерса

Американский теннисист и седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Бен Шелтон завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Торонто (Канада)!

В финале американец в трех сетах переиграл «нейтрала» Карена Хачанова (АТР 16) за 2 часа и 48 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, финал

Карен Хачанов [11] – Бен Шелтон (США) [4] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)

В первой партии Шелтон не реализовал три сетбола на приеме в 12-м гейме и упустил преимущество с 5:3 на тай-брейке.

Во втором сете Бен уступал 4:5 (15:30) на подаче, но вовремя вернулся в игру и начал камбек.

Шелтон впервые выиграл титул Мастерса и в третий раз стал чемпионом на соревнованиях уровня АТР.

На пути к триумфу в Торонто Бен, помимо Хачанова, также обыграл Адриана Маннарино, Брендона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минаура и Тейлора Фритца. По итогам канадского турнира Шелтона поднимется на рекордную для себе шестую позицию в рейтинге ATP.