Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Торонто спасен! Эффектный камбек: стал известен чемпион канадского Мастерса
ATP
08 августа 2025, 05:35 | Обновлено 08 августа 2025, 05:43
108
0

Торонто спасен! Эффектный камбек: стал известен чемпион канадского Мастерса

Бен Шелтон в трех сетах нанес поражение Карену Хачанову и завоевал титул

08 августа 2025, 05:35 | Обновлено 08 августа 2025, 05:43
108
0
Торонто спасен! Эффектный камбек: стал известен чемпион канадского Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист и седьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Бен Шелтон завоевал трофей хардового турнира ATP 1000 в Торонто (Канада)!

В финале американец в трех сетах переиграл «нейтрала» Карена Хачанова (АТР 16) за 2 часа и 48 минут.

ATP 1000 Торонто. Хард, финал

Карен Хачанов [11] – Бен Шелтон (США) [4] – 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)

В первой партии Шелтон не реализовал три сетбола на приеме в 12-м гейме и упустил преимущество с 5:3 на тай-брейке.

Во втором сете Бен уступал 4:5 (15:30) на подаче, но вовремя вернулся в игру и начал камбек.

Шелтон впервые выиграл титул Мастерса и в третий раз стал чемпионом на соревнованиях уровня АТР.

На пути к триумфу в Торонто Бен, помимо Хачанова, также обыграл Адриана Маннарино, Брендона Накашиму, Флавио Коболли, Алекса де Минаура и Тейлора Фритца. По итогам канадского турнира Шелтона поднимется на рекордную для себе шестую позицию в рейтинге ATP.

По теме:
ВИДЕО. Шелтон не понял: на финале в Торонто фаны отпраздновали триумф Мбоко
Карен Хачанов – Бен Шелтон. Финал в Торонто. Смотреть онлайн. LIVE
Первые сеяные вылетели. Стали известны оба финалиста Мастерса в Торонто
Бен Шелтон Карен Хачанов ATP Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08 августа 2025, 03:20 4
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

Виктория Мбоко в трех сетах одержала победу над Наоми Осакой и завоевала трофей!

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
Теннис | 08.08.2025, 00:33
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
Виктория Мбоко – Наоми Осака. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем