Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 85) завоевала трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В финале канадка в трех сетах одержала победу над экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой (WTA 49) за 2 часа и 5 минут.

WTА 1000 Монреаль. Хард, финал

Виктория Мбоко (Канада) [WC] – Наоми Осака (Япония) – 2:6, 6:4, 6:1

Мбоко и Осака провели первое очное противостояние.

Виктория завоевала первый трофей на уровне Тура в своем первом финале. Помимо Осаки, на пути к триумфу Мбоко одолела Кимберли Биррелл, Софию Кенин, Марию Боузкову, Коко Гауфф, Джессику Бузас Манейро и Елену Рыбакину. В полуфинале с Рыбакиной Виктория отыграла матчбол.

В Монреале Мбоко, которой организаторы предоставили wild card, выиграла у четырех чемпионок Grand Slam (Кенин, Гауфф, Рыбакину и Осаку).

Виктория поднимется на 25-е место в рейтинге WTA и станет первой ракеткой своей страны. Также она будет сеяной на US Open, а этот сезон Мбоко начинала на 333-й позиции!