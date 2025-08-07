Ямаль присутствует? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока
В список номинантов на Kopa Trophy попали 10 футболистов
Ежегодно осенью происходит вручение одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе – Золотого мяча.
В рамках этой церемонии также вручается Kopa Trophy – награда лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.
За пару месяцев до определения победителя France Football опубликовал список номинантов на Kopa Trophy, куда попали 10 лучших футболистов.
Напомним, что в прошлом году победу в номинации на лучшего молодого игрока до 21 года одержал Ламин Ямаль.
Претендент на Kopa Trophy 2025:
- Аюб Буадди («Лилль», Франция)
- Пау Кубарси («Барселона», Испания)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Эставио («Челси», Бразилия)
- Дин Хейсен («Реал» Мадрид, Испания)
- Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», Англия)
- Родригу Мора («Порту», Португалия)
- Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
- Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
- Кенан Йылдыз («Ювентус», Турция)
