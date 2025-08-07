Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 14:39 | Обновлено 07 августа 2025, 14:50
Ямаль присутствует? Известны претенденты на звание лучшего молодого игрока

В список номинантов на Kopa Trophy попали 10 футболистов

Kopa Trophy

Ежегодно осенью происходит вручение одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе – Золотого мяча.

В рамках этой церемонии также вручается Kopa Trophy – награда лучшему молодому игроку в возрасте до 21 года.

За пару месяцев до определения победителя France Football опубликовал список номинантов на Kopa Trophy, куда попали 10 лучших футболистов.

Напомним, что в прошлом году победу в номинации на лучшего молодого игрока до 21 года одержал Ламин Ямаль.

Претендент на Kopa Trophy 2025:

  • Аюб Буадди («Лилль», Франция)
  • Пау Кубарси («Барселона», Испания)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • Эставио («Челси», Бразилия)
  • Дин Хейсен («Реал» Мадрид, Испания)
  • Майлз Льюис-Скелли («Арсенал», Англия)
  • Родригу Мора («Порту», Португалия)
  • Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
  • Кенан Йылдыз («Ювентус», Турция)
Золотой мяч Kopa Trophy лучший молодой игрок Пау Кубарси Ламин Ямаль Дин Хейсен Кенан Йылдыз Дезире Дуэ Эстевао Виллиан (Мессиньо) Майлз Льюис-Скелли Жоау Невеш
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Artem_Ponomar
ну якщо Ямаль має право отримати цю нагороду до 21 року то вже краще щоб йому її дали на 3 роки вперед)
