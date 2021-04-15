Украина – Япония. Кубок Билли Джин Кинг. Текстовая трансляция

16 апреля с 11:00 в Черноморске проходит матч на грунтовых кортах

  • 15.04.2021 18:01
  • 643 просмотра
  • 1 комментарий
Украина – Япония. Кубок Билли Джин Кинг. Текстовая трансляция
© ФТУ / Юрий Сосновский. Элина Свитолина

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 0:0

Первый день, 16 апреля, 11:00

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто

Второй день , 17 апреля, 11:00

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
  • 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Elis
      Elis, 15.04.2021 18:47
    0
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 15.04.2021 18:47
    0
    Текстову? А де можна подивитись матчі?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности