Украина разгромила Японию. Киченок в паре принесли четвертое командное очко

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Украина одержала убедительную победу (4:0). Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвертое командное очко.

Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2022. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 4:0

Первый день, 16 апреля

11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

– Тихиро Мурамацу – 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Второй день, 17 апреля