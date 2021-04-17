Украина разгромила Японию. Киченок в паре принесли четвертое командное очко

16–17 апреля в Черноморске состоялся матч Кубка Билли Джин Кинг

  • 17.04.2021 15:40
  • 2318 просмотров
  • 7 комментариев
Украина разгромила Японию. Киченок в паре принесли четвертое командное очко
© Sport.ua

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Украина одержала убедительную победу (4:0). Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвертое командное очко. 

Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2022. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.

Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 4:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен
  • 14:00. Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато – 6:2, 7:6 (7:2)

 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 17:02
    0
    О це лайно, яке на нижній фотці - це взагалі щось страшне. Років 7 тому побудували, закривши людям обзор на вулицю до 3 поверху, так воно там і стоіть з забором, який увесь ржавий, розбитий і постійно на вітрі шкрипить. Сам клуб то нічого, але поряд пара таких дум, що піпец. ще й якійсь купол біля нового готелю поставили не зрозумілий, нещодавно він був весь у лайні. Навіть фоткі десь є, але для матчу мабуть почистили. Що там, бассейн чи ще щось, не знаю
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 16:53
    0
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=bjdvaENEnbQ
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 16:53
    0
    Elis, 17.04.2021 16:28
    А коли Осака демонструвала щось серйозне на ґрунті?
    Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
    Ні, ну я погоджуюся у принципі, що грунт і Осака - це трохи різні речі. Але ж, як би там не було, вона краще зігралаб набагато, ніж люба з японок. Те, що вона не приїхала - правильно, бо такого позориська важко було б знайти. Впевнений, або Марта, або Завацька ще згадають ці чудові умови, у яких довелося грати. Дубарь - це таке - коли граєш, то воно не особо важливо, але ж поряд будівництво і говностанція. Акуратні японці завжди усе перевіряють перед тим, як щось робити, ось Осака і вирішила, що нафиг воно їй треба, позоритися.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 16:28
    +2
    Luisa Spagnoli, 17.04.2021 15:53
    Без Осаки не интересно)
    А коли Осака демонструвала щось серйозне на ґрунті?
    Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
      Oliynuk_sport, 17.04.2021 16:04
    +2
    Молодці українки, слава Україні!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 16:00
    +2
    Спортсмени не винуваті, це зрозуміло. Але ж японці молодці - вони помстилися нам у східній манері за те, що матч поставили у Чорноморськ. Це у принципі непогане місто для пляжів, і тенісний клуб нічого, але ж у 5 метрах від головного корту інтенсивна дорога, поряд будують великий дім - стоіть страшний шум. Метрах в 100 далі - лайнопереробляючя станція - сьогодні йшов - трохи несло какашкамі. Мабуть тому мабуть японці по знущальницьки і прислали дівок з якоїсь трехсотої сотні рейтингу.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 17.04.2021 15:53
    -2
    Без Осаки не интересно)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 16:28
    +2
    Luisa Spagnoli, 17.04.2021 15:53
    Без Осаки не интересно)
    А коли Осака демонструвала щось серйозне на ґрунті?
    Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
      Oliynuk_sport, 17.04.2021 16:04
    +2
    Молодці українки, слава Україні!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 16:00
    +2
    Спортсмени не винуваті, це зрозуміло. Але ж японці молодці - вони помстилися нам у східній манері за те, що матч поставили у Чорноморськ. Це у принципі непогане місто для пляжів, і тенісний клуб нічого, але ж у 5 метрах від головного корту інтенсивна дорога, поряд будують великий дім - стоіть страшний шум. Метрах в 100 далі - лайнопереробляючя станція - сьогодні йшов - трохи несло какашкамі. Мабуть тому мабуть японці по знущальницьки і прислали дівок з якоїсь трехсотої сотні рейтингу.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 17:02
    0
    О це лайно, яке на нижній фотці - це взагалі щось страшне. Років 7 тому побудували, закривши людям обзор на вулицю до 3 поверху, так воно там і стоіть з забором, який увесь ржавий, розбитий і постійно на вітрі шкрипить. Сам клуб то нічого, але поряд пара таких дум, що піпец. ще й якійсь купол біля нового готелю поставили не зрозумілий, нещодавно він був весь у лайні. Навіть фоткі десь є, але для матчу мабуть почистили. Що там, бассейн чи ще щось, не знаю
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 16:53
    0
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=bjdvaENEnbQ
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2021 16:53
    0
    Elis, 17.04.2021 16:28
    А коли Осака демонструвала щось серйозне на ґрунті?
    Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
    Ні, ну я погоджуюся у принципі, що грунт і Осака - це трохи різні речі. Але ж, як би там не було, вона краще зігралаб набагато, ніж люба з японок. Те, що вона не приїхала - правильно, бо такого позориська важко було б знайти. Впевнений, або Марта, або Завацька ще згадають ці чудові умови, у яких довелося грати. Дубарь - це таке - коли граєш, то воно не особо важливо, але ж поряд будівництво і говностанція. Акуратні японці завжди усе перевіряють перед тим, як щось робити, ось Осака і вирішила, що нафиг воно їй треба, позоритися.
    Ссылка
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