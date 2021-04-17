Украина разгромила Японию. Киченок в паре принесли четвертое командное очко

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Украина одержала убедительную победу (4:0). Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвертое командное очко.
Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2022. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.
Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Билли Джин Кинг
Черноморск, грунт, 16–17.04.2021
Украина – Япония – 4:0
Первый день, 16 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
- 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3
Второй день, 17 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)
- 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен
- 14:00. Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато – 6:2, 7:6 (7:2)
Источник — Sport.ua
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https://www.youtube.com/watch?v=bjdvaENEnbQ
Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
https://www.youtube.com/watch?v=bjdvaENEnbQ
Думаю, взяли більш-менш ґрунтовичок, але не склалось.
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