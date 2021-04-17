Болгарка жужжала, Элина побеждала. Свитолина принесла победу над Японией

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

В третьем матче Элина Свитолина победила в трех сетах Юки Найто. Встреча получилась крайне сложной. Украинка провела удачный первый сет, но во втором ничего не получалось. В третьей партии японка дважды вела с брейком и даже подавала на матч, но Элина на морально-волевых отыгралась и дожала соперницу на тай-брейке!

И это командная победа Украины над Японией – 3:0!

Во время игры на предпоследнем этаже соседнего дома делали ремонт балкона, периодически работали болгарка и перфоратор. Официальным лицам пришлось обратиться в полицию, после чего работы прекратились, и на балконе появился флаг Украины.

Встреча Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменена. Парная игра начнется в 14:00.

Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 3:0

Первый день, 16 апреля

11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

– Тихиро Мурамацу – 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Второй день, 17 апреля

11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)

13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен

14:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол второй партии

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол третьей партии (матчбол)