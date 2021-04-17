Болгарка жужжала, Элина побеждала. Свитолина принесла победу над Японией

В Черноморске прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

  • 17.04.2021 13:27
  • 2447 просмотров
  • 10 комментариев
Болгарка жужжала, Элина побеждала. Свитолина принесла победу над Японией
© Sport.ua

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

В третьем матче Элина Свитолина победила в трех сетах Юки Найто. Встреча получилась крайне сложной. Украинка провела удачный первый сет, но во втором ничего не получалось. В третьей партии японка дважды вела с брейком и даже подавала на матч, но Элина на морально-волевых отыгралась и дожала соперницу на тай-брейке!

И это командная победа Украины над Японией – 3:0!

Во время игры на предпоследнем этаже соседнего дома делали ремонт балкона, периодически работали болгарка и перфоратор. Официальным лицам пришлось обратиться в полицию, после чего работы прекратились, и на балконе появился флаг Украины.

Встреча Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменена. Парная игра начнется в 14:00.

Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 3:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен
  • 14:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии

 

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол второй партии

 

Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол третьей партии (матчбол)

 
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Николай Степанюк, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 14:08
    0
    Похоже Элине по приколу вытаскивать такие матчи.)
    Приятно видеть её естественную радость от победы, и когда она с флагом совершала круг почёта перед малочисленными зрителями. А не шаблонные лица журналисток на ТВ.
    Всё таки на родной Одещине!
    Ну и сдержанное интервью с упоминанием свадьбы и Олимпиады.
    Посмотрим ещё Штуттгарт и Уимблдон. Болеем за наших.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 17.04.2021 13:58
    +1
    С Победой!!!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 17.04.2021 13:48
    0
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:44
    https://www.youtube.com/watch?v=WmEH1uncCuo&t=105s
    https://youtu.be/jh23mjMIe8E
    Марта
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 17.04.2021 13:44
    0
    Еліна боролась до кінця, тільки щоб не дати Марті знову стати рятівницею збірної.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:44
    +2
    Elis, 17.04.2021 13:43
    Дякую! А немає у вас часом запису вчорашніх матчів наших дівчат?
    https://www.youtube.com/watch?v=WmEH1uncCuo&t=105s
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:43
    0
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:35
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
    Дякую! А немає у вас часом запису вчорашніх матчів наших дівчат?
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 17.04.2021 13:40
    +2
    витаю наших красунь з перемогою!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:36
    +2
    Прогнозована перемога Еліни вийшла валідольною. Знову все ті ж системні проблеми в грі, невпевненість у власних ударах приводять до постійних помилок по довжині. І знову вдається виборсатись тільки за рахунок характеру. Вже доводиться на чистому характері грати проти тенісисток кінця другої сотні. І це на своєму профільному покритті. Японку за гру варто похвалити, певний потенціал для підняття рейтингу в неї є. Еліні дякуємо за результат, а рівень тенісу... всі все самі бачили.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:35
    +4
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 17.04.2021 13:30
    +4
    БРАВО ДЕВОЧКИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ УСПЕХОМ
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:35
    +4
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 17.04.2021 13:30
    +4
    БРАВО ДЕВОЧКИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЭТИМ УСПЕХОМ
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:44
    +2
    Elis, 17.04.2021 13:43
    Дякую! А немає у вас часом запису вчорашніх матчів наших дівчат?
    https://www.youtube.com/watch?v=WmEH1uncCuo&t=105s
    Ссылка
    fifa89
    online
      fifa89, 17.04.2021 13:40
    +2
    витаю наших красунь з перемогою!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 17.04.2021 13:36
    +2
    Прогнозована перемога Еліни вийшла валідольною. Знову все ті ж системні проблеми в грі, невпевненість у власних ударах приводять до постійних помилок по довжині. І знову вдається виборсатись тільки за рахунок характеру. Вже доводиться на чистому характері грати проти тенісисток кінця другої сотні. І це на своєму профільному покритті. Японку за гру варто похвалити, певний потенціал для підняття рейтингу в неї є. Еліні дякуємо за результат, а рівень тенісу... всі все самі бачили.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 17.04.2021 13:58
    +1
    С Победой!!!
    Ссылка
    обыкновенная игра
      обыкновенная игра, 17.04.2021 14:08
    0
    Похоже Элине по приколу вытаскивать такие матчи.)
    Приятно видеть её естественную радость от победы, и когда она с флагом совершала круг почёта перед малочисленными зрителями. А не шаблонные лица журналисток на ТВ.
    Всё таки на родной Одещине!
    Ну и сдержанное интервью с упоминанием свадьбы и Олимпиады.
    Посмотрим ещё Штуттгарт и Уимблдон. Болеем за наших.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 17.04.2021 13:48
    0
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:44
    https://www.youtube.com/watch?v=WmEH1uncCuo&t=105s
    https://youtu.be/jh23mjMIe8E
    Марта
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 17.04.2021 13:44
    0
    Еліна боролась до кінця, тільки щоб не дати Марті знову стати рятівницею збірної.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.04.2021 13:43
    0
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 17.04.2021 13:35
    ВІДЕО МАТЧУ
    https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
    Дякую! А немає у вас часом запису вчорашніх матчів наших дівчат?
    Ссылка
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