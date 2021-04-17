Болгарка жужжала, Элина побеждала. Свитолина принесла победу над Японией

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
В третьем матче Элина Свитолина победила в трех сетах Юки Найто. Встреча получилась крайне сложной. Украинка провела удачный первый сет, но во втором ничего не получалось. В третьей партии японка дважды вела с брейком и даже подавала на матч, но Элина на морально-волевых отыгралась и дожала соперницу на тай-брейке!
И это командная победа Украины над Японией – 3:0!
Во время игры на предпоследнем этаже соседнего дома делали ремонт балкона, периодически работали болгарка и перфоратор. Официальным лицам пришлось обратиться в полицию, после чего работы прекратились, и на балконе появился флаг Украины.
Встреча Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменена. Парная игра начнется в 14:00.
Украина вышла в раунд квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Там будет такой же матч против сборной команды, определенной жеребьевкой, за путевку в финал КБДК.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Билли Джин Кинг
Черноморск, грунт, 16–17.04.2021
Украина – Япония – 3:0
Первый день, 16 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
- 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3
Второй день, 17 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)
- 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу – отменен
- 14:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато
Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол первой партии
Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол второй партии
Видео Sport.ua. Элина Свитолина – Юки Найто: сетбол третьей партии (матчбол)
Николай Степанюк, Sport.ua
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Приятно видеть её естественную радость от победы, и когда она с флагом совершала круг почёта перед малочисленными зрителями. А не шаблонные лица журналисток на ТВ.
Всё таки на родной Одещине!
Ну и сдержанное интервью с упоминанием свадьбы и Олимпиады.
Посмотрим ещё Штуттгарт и Уимблдон. Болеем за наших.
Марта
https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
Приятно видеть её естественную радость от победы, и когда она с флагом совершала круг почёта перед малочисленными зрителями. А не шаблонные лица журналисток на ТВ.
Всё таки на родной Одещине!
Ну и сдержанное интервью с упоминанием свадьбы и Олимпиады.
Посмотрим ещё Штуттгарт и Уимблдон. Болеем за наших.
Марта
https://www.youtube.com/watch?v=mcSnk2-X_SY
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