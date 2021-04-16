Элина Свитолина – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 17 апреля, состоится вторая часть противостояния плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сражаются женские сборные Украины и Японии по теннису.

Встреча проходит в Черноморске Одесской области на грунтовых кортах Elite Tennis Club. В третьем поединке Элина Свитолина сыграет с Юки Найто. Их матч начнется в 11:00.