Элина Свитолина – Юки Найто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 17 апреля, состоится вторая часть противостояния плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сражаются женские сборные Украины и Японии по теннису.
Встреча проходит в Черноморске Одесской области на грунтовых кортах Elite Tennis Club. В третьем поединке Элина Свитолина сыграет с Юки Найто. Их матч начнется в 11:00.
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Источник — Sport.ua
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