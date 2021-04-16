Элина СВИТОЛИНА: «Мурашки бегут по коже от поддержки украинских фанов»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Тихиро Мурамацу в первом матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как и погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.

– Ты была готова к тому, что японка будет немного портить тебе нервы?

– Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.

– Скучала по домашней поддержке болельщиков?

– Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже.