Элина СВИТОЛИНА: «Мурашки бегут по коже от поддержки украинских фанов»

Украинская теннисистка – о победе над Тихиро Мурамацу

  • 16.04.2021 13:13
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Элина СВИТОЛИНА: «Мурашки бегут по коже от поддержки украинских фанов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Тихиро Мурамацу в первом матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

– Здесь очень непростые условия, поэтому я старалась вообще абстрагироваться от кондиций, так как и погода неидеальная, корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть только на победу, это было самым важным в моей голове.

– Ты была готова к тому, что японка будет немного портить тебе нервы?
– Я была готова ко всему, поэтому я считаю, что нужно просто играть в свою игру, отыграть как можно лучше свой матч. Неважно, кто на другой стороне. Она очень хорошо отыграла, в начале была очень цепкой. Игроки с подобным рейтингом всегда стараются поднять свой уровень, этого и стоило ожидать.

– Скучала по домашней поддержке болельщиков?
– Да, очень классно всегда возвращаться, играть дома. Очень классно было услышать украинскую поддержку. Для меня это очень важно, мурашки бегут по коже.

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Источник — Sport.ua

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