Есть первое очко! Свитолина легко выиграла первый матч у японки

Украинка в двух сетах уверенно переиграла Тихиро Мурамацу

  • 16.04.2021 12:36
  • 1756 просмотров
  • 4 комментария
Есть первое очко! Свитолина легко выиграла первый матч у японки
© Sport.ua

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

В первом матче Элина Свитолина уверенно переиграла Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 1:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
  • 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол первой партии

 

ВИДЕО Sport.ua. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу: сетбол второй партии (матчбол)

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 16.04.2021 12:57
    +2
    AleksMih, 16.04.2021 12:47
    Японцы очень серьезно отнеслись к встрече ,третий состав, игра в перчатках, осталось только выйти в валенках
    Японки і китаянки мерзлячки ще ті. Влітку в країнах Балтії вони взагалі можуть ходити в шапці при +20, бо мерзнуть. Тому рукавицям я геть не здивована))
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 16.04.2021 12:52
    +3
    Еліну з перемогою,але на мій погляд потрібно віддати належне і японці вона не стала "дівчинкою для побиття"
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 16.04.2021 12:47
    +2
    Японцы очень серьезно отнеслись к встрече ,третий состав, игра в перчатках, осталось только выйти в валенках
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.04.2021 12:43
    +2
    Нормально. Перше очко здобуто. Фантастичного рівня гри за умов першого матчу в сезоні на грунті та прохолодної погоди чекати не доводилося, зате різниці в класі цілком вистачило. Подивимось тепер, наскільки Марта впорається зі своїми нервами.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 16.04.2021 12:52
    +3
    Еліну з перемогою,але на мій погляд потрібно віддати належне і японці вона не стала "дівчинкою для побиття"
    Ссылка
    Elis
      Elis, 16.04.2021 12:57
    +2
    AleksMih, 16.04.2021 12:47
    Японцы очень серьезно отнеслись к встрече ,третий состав, игра в перчатках, осталось только выйти в валенках
    Японки і китаянки мерзлячки ще ті. Влітку в країнах Балтії вони взагалі можуть ходити в шапці при +20, бо мерзнуть. Тому рукавицям я геть не здивована))
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 16.04.2021 12:47
    +2
    Японцы очень серьезно отнеслись к встрече ,третий состав, игра в перчатках, осталось только выйти в валенках
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.04.2021 12:43
    +2
    Нормально. Перше очко здобуто. Фантастичного рівня гри за умов першого матчу в сезоні на грунті та прохолодної погоди чекати не доводилося, зате різниці в класі цілком вистачило. Подивимось тепер, наскільки Марта впорається зі своїми нервами.
    Ссылка
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