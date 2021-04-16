Леся ЦУРЕНКО: «Относительно участия в матче с Японией мне никто не звонил»

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая приехала поддержать сборную Украины во встрече плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Японии, поделилась ожиданиями от командного матча.

- Как ваше самочувствие, как локоть?

- Уже лучше. Мы работаем над локтем, но это не очень просто. Очень мало процедур, которые реально помогают. Никак не можем этот процесс ускорить. Используем все возможности по максимуму и надеемся, что со следующей недели смогу нормально тренироваться.

- Был шанс, что вы сыграете против Японии?

- Скажу честно, относительно данного матча никаких звонков не было.

- В Черноморск не приехали лучшие японские теннисистки. Смогут ли соперницы создать какие-то сложности нашим девушкам?

- Надеюсь, что нет. Для зрителей прикольно, когда можно увидеть какую-то борьбу. Лично я, как игрок, люблю, когда матчи проходят легко, спокойно. Именно это и надеюсь увидеть здесь. И желаю этого девушкам.

Владимир КЛЕПАЧ из Черноморска