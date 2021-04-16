Леся ЦУРЕНКО: «Относительно участия в матче с Японией мне никто не звонил»

Теннисистка приехала поддержать сборную в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Японии

  • 16.04.2021 12:23
  • 1019 просмотров
  • 4 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Относительно участия в матче с Японией мне никто не звонил»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая приехала поддержать сборную Украины во встрече плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против Японии, поделилась ожиданиями от командного матча.

- Как ваше самочувствие, как локоть?
- Уже лучше. Мы работаем над локтем, но это не очень просто. Очень мало процедур, которые реально помогают. Никак не можем этот процесс ускорить. Используем все возможности по максимуму и надеемся, что со следующей недели смогу нормально тренироваться.

- Был шанс, что вы сыграете против Японии?
- Скажу честно, относительно данного матча никаких звонков не было.

- В Черноморск не приехали лучшие японские теннисистки. Смогут ли соперницы создать какие-то сложности нашим девушкам?
- Надеюсь, что нет. Для зрителей прикольно, когда можно увидеть какую-то борьбу. Лично я, как игрок, люблю, когда матчи проходят легко, спокойно. Именно это и надеюсь увидеть здесь. И желаю этого девушкам.

Владимир КЛЕПАЧ из Черноморска

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 16.04.2021 13:23
    0
    А чего звонить, если она сыпется, как столетний сарай
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 16.04.2021 12:51
    0
    vizuals, 16.04.2021 12:39
    І мені ніхто не дзвонив
    Звонили-звонили, пересмотрите внимательно пропущенные
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 16.04.2021 12:49
    +3
    А мені хтось дзвонив,але я не встиг підняти трубку.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 12:39
    +1
    І мені ніхто не дзвонив
    Ссылка
    Володимир Дорошук
    online
      Володимир Дорошук, 16.04.2021 12:49
    +3
    А мені хтось дзвонив,але я не встиг підняти трубку.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.04.2021 12:39
    +1
    І мені ніхто не дзвонив
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 16.04.2021 13:23
    0
    А чего звонить, если она сыпется, как столетний сарай
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 16.04.2021 12:51
    0
    vizuals, 16.04.2021 12:39
    І мені ніхто не дзвонив
    Звонили-звонили, пересмотрите внимательно пропущенные
    Ссылка
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