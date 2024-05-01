ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге
Роман Яремчук из «Валенсии» заявил, что поговорит об этом в конце сезона
28-летний форвард сборной Украины и испанской «Валенсии» Роман Яремчук ответил на вопрос о своем будущем в составе «летучих мышей»:
«Поговорим об этом после завершения сезона, ладно? Сейчас очень важное время для команды. Все хотят играть в еврокубках. Сейчас не время говорить обо мне, а время говорить о команде. Конечно, я счастлив в Валенсии», – сказал Роман.
Яремчук выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года, а контракт с бельгийским клубом завершится 30 июня 2026 года.
Роман продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 30-го тура чемпионата Испании 2023/24 против «Мальорки» (0:0). Яремчук в текущем сезоне провел 25 поединков во всех турнирах за «Валенсию» и забил четыре гола.
ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге
🦇 "Estoy FELIZ en VALENCIA... hablaremos de mi futuro a final de temporada".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2024
🗣️ Yaremchuk responde a @German_ml23 sobre su continuidad en el Valencia. pic.twitter.com/RSt8H77Fab
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