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  4. ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге
Испания
01 мая 2024, 23:55 |
892
0

ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге

Роман Яремчук из «Валенсии» заявил, что поговорит об этом в конце сезона

01 мая 2024, 23:55 |
892
0
ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

28-летний форвард сборной Украины и испанской «Валенсии» Роман Яремчук ответил на вопрос о своем будущем в составе «летучих мышей»:

«Поговорим об этом после завершения сезона, ладно? Сейчас очень важное время для команды. Все хотят играть в еврокубках. Сейчас не время говорить обо мне, а время говорить о команде. Конечно, я счастлив в Валенсии», – сказал Роман.

Яремчук выступает за «Валенсию» на правах аренды из «Брюгге». Арендное соглашение рассчитано до лета 2024 года, а контракт с бельгийским клубом завершится 30 июня 2026 года.

Роман продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 30-го тура чемпионата Испании 2023/24 против «Мальорки» (0:0). Яремчук в текущем сезоне провел 25 поединков во всех турнирах за «Валенсию» и забил четыре гола.

ВИДЕО. Форвард сборной Украины ответил на вопрос о своем будущем в Ла Лиге

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видео Роман Яремчук Валенсия Брюгге чемпионат Испании по футболу Ла Лига аренда игрока
Даниил Агарков Источник: El Chiringuito TV
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