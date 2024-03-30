Еще один игрок сборной Украины не смог доиграть поединок из-за травмы

В субботу, 30 марта, проходит матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Валенсия» и «Мальорка».

Игра проходит на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, однако провел всего 17 минут и был заменен из-за повреждения.

Яремчук уже второй игрок сборной Украины, не сумевший сегодня доиграть матч за свой клуб из-за травмы. Ранее повреждение получил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский.