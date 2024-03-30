Испания30 марта 2024, 20:15 |
1474
0
Еще один игрок сборной Украины не смог доиграть поединок из-за травмы
Роман Яремчук был заменен уже в начале матча «Валенсия» – «Мальорка»
30 марта 2024, 20:15 |
1474
0
В субботу, 30 марта, проходит матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Валенсия» и «Мальорка».
Игра проходит на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.
Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе, однако провел всего 17 минут и был заменен из-за повреждения.
Яремчук уже второй игрок сборной Украины, не сумевший сегодня доиграть матч за свой клуб из-за травмы. Ранее повреждение получил полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2024, 19:18 15
Состоялось пять поединков АПЛ
Бокс | 30 марта 2024, 08:30 9
Игорь может удивить
Футбол | 30.03.2024, 17:49
Футбол | 30.03.2024, 15:03
Футбол | 30.03.2024, 20:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
29.03.2024, 05:09 3
28.03.2024, 20:43 4
29.03.2024, 10:59 2
29.03.2024, 12:46 12
29.03.2024, 05:29
29.03.2024, 05:47 1
29.03.2024, 21:10 1