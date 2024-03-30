Дженоа не сумел обыграть Фрозиноне, Малиновский травмировался

Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 30-го тура Серии А.

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«Дженоа» на домашнем стадионе принимал «Фрозиноне», но не сумел одержать победу – 1:1. На гол с пенальти от Гудмундссона ответил Рейньер.

Руслан Малиновский вышел на поле в начале второго тайма, но из-за травмы был заменен уже на 63-й минуте.

В параллельном матче «Торино» благодаря голу Санабрии обыграл «Монцу» – 1:0.

Серия А. 30-й тур. 30 марта

Дженоа – Фрозиноне – 1:1

Голы: Гудмундссон, 30 (пенальти) – Рейньер, 36

Торино – Монца – 1:0

Голы: Санабрия, 69 (пенальти)

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