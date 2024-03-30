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Чемпионат Италии
Дженоа
30.03.2024 16:00 – FT 1 : 1
Фрозиноне
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Италия
30 марта 2024, 18:22 | Обновлено 30 марта 2024, 18:53
679
0

Дженоа не сумел обыграть Фрозиноне, Малиновский травмировался

Матч 30-го тура Серии А закончился со счетом 1:1

30 марта 2024, 18:22 | Обновлено 30 марта 2024, 18:53
679
0
Дженоа не сумел обыграть Фрозиноне, Малиновский травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 30-го тура Серии А.

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«Дженоа» на домашнем стадионе принимал «Фрозиноне», но не сумел одержать победу – 1:1. На гол с пенальти от Гудмундссона ответил Рейньер.

Руслан Малиновский вышел на поле в начале второго тайма, но из-за травмы был заменен уже на 63-й минуте.

В параллельном матче «Торино» благодаря голу Санабрии обыграл «Монцу» – 1:0.

Серия А. 30-й тур. 30 марта

Дженоа – Фрозиноне – 1:1

Голы: Гудмундссон, 30 (пенальти) – Рейньер, 36

Торино – Монца – 1:0

Голы: Санабрия, 69 (пенальти)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Интер Милан 29 24 4 1 71 - 14 76
2 Милан 29 19 5 5 55 - 33 62
3 Ювентус 29 17 8 4 44 - 23 59
4 Болонья 29 15 9 5 42 - 25 54
5 Рома 29 15 6 8 55 - 35 51
6 Аталанта 29 15 5 9 54 - 32 50
7 Наполи 30 12 9 9 44 - 36 45
8 Торино 30 11 11 8 29 - 26 44
9 Фиорентина 28 12 7 9 41 - 32 43
10 Лацио 29 13 4 12 36 - 33 43
11 Монца 30 11 9 10 32 - 37 42
12 Дженоа 30 8 11 11 32 - 37 35
13 Лечче 29 6 10 13 26 - 45 28
14 Удинезе 29 4 15 10 28 - 44 27
15 Эллас Верона 29 6 8 15 26 - 39 26
16 Кальяри 29 6 8 15 29 - 50 26
17 Эмполи 29 6 7 16 22 - 43 25
18 Фрозиноне 30 6 7 17 38 - 61 25
19 Сассуоло 29 6 5 18 33 - 56 23
20 Салернитана 29 2 8 19 23 - 59 14
Полная таблица

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Рейниер (Фрозиноне).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Альберт Гудмундссон (Дженоа).
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Дженоа Фрозиноне Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Торино Монца видео голов и обзор травма
Источник Sport.ua
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