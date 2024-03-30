Дженоа не сумел обыграть Фрозиноне, Малиновский травмировался
Матч 30-го тура Серии А закончился со счетом 1:1
Сегодня, 30 марта 2024 года, проходят матчи 30-го тура Серии А.
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«Дженоа» на домашнем стадионе принимал «Фрозиноне», но не сумел одержать победу – 1:1. На гол с пенальти от Гудмундссона ответил Рейньер.
Руслан Малиновский вышел на поле в начале второго тайма, но из-за травмы был заменен уже на 63-й минуте.
В параллельном матче «Торино» благодаря голу Санабрии обыграл «Монцу» – 1:0.
Серия А. 30-й тур. 30 марта
Дженоа – Фрозиноне – 1:1
Голы: Гудмундссон, 30 (пенальти) – Рейньер, 36
Торино – Монца – 1:0
Голы: Санабрия, 69 (пенальти)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2
|Милан
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3
|Ювентус
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|8
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|9
|Фиорентина
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|10
|Лацио
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15
|Эллас Верона
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
События матча
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