Прогноз и анонс на матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония

16 и 17 апреля в Черноморске состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (ранее турнир носил название Кубок Федерации), в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.



Изначально матч должен был состояться в апреле прошлого года в Японии на хардовом покрытии, но вмешалась всемирная пандемия коронавируса. Встречу несколько раз переносили, в итоге было принято решение провести ее в Украине. Перед началом грунтового сезона украинская сторона единогласно решила провести матч на земле, где японки являются максимально уязвимыми.



Кто будет играть?



Федерация тенниса Украины выставила на матч практически сильнейший состав, который был доступен на данный момент. Возглавляет заявку сборной Украины пятая ракетка мира Элина Свитолина, второй номер в отсутствие Даяны Ястремской – Марта Костюк (№84 WTA), третий – Катарина Завацкая (№126 WTA). Также в команду попали лучшие украинские парницы Людмила и Надежда Киченок, которые входят в топ-50 парного рейтинга WTA.



ФТУ. Элина Свитолина



Если с первым и вторым номерами все предельно ясно, то третье место могли занять Катерина Козлова (№129 WTA) или Леся Цуренко (№138 WTA), но обе в этом сезоне испытывают проблемы с травмами, поэтому полноценно рассчитывать на них на таком важном турнире не решились.



Япония привезла очень неожиданный состав, сразу поставив себя в ранг аутсайдера. В составе наших соперниц не сыграют сразу три первые ракетки страны: Наоми Осака (№2 WTA), Мисаки Дои (№78 WTA) и Нао Хибино (№88 WTA). Также в Черноморск не приехали лучшие японские парницы Сюко Аояма и Эна Сибахара, которые входят в топ-15 парного рейтинга.



Таким образом, первым номером японок стала Юки Найто (№172 WTA), которая в пятницу сразится с Мартой Костюк. 20-летняя Юки свои лучшие результаты показывала именно на грунтовых покрытиях. На данный момент она выиграла шесть 25-тысячников ITF, пять из них – на глине. Последний титул был завоеван в конце марта в Буэнос-Айресе. Вторая позиция в японской команде отошла 22-летней Тихиро Мурамацу (№223 WTA). Она – левша, что уже как минимум интересно. Имеет одну победу на 25-тысячнике ITF, но на харде. Начинает против Свитолиной, что станет для нее первым матчем в карьере против теннисистки из топ-10. Еще две теннисистки Сихо Акита (№401 WTA) и Химари Сато (№786 WTA) пока что заявлены на парную комбинацию, но не факт, что именно они ее сыграют.



За что борются команды?



Победитель данной встречи в следующем году сыграет в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг. Это будет последняя ступень перед попаданием в финальную стадию турнира. Проигравшая команда вернется в зональные соревнования.



В какой форме украинки?



Для начала нужно отметить, что сразу две представительницы нашей команды перед турниром получили предложения от своих возлюбленных. Элина Свитолина обручилась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, Надежда Киченок и вовсе успела выйти замуж за Анатолия Лашкула – сына теннисного функционера Сергея Лашкула.



Что касается игровой формы, то лучше всех дела обстоят у Элины Свитолиной. Первая ракетка Украины в конце марта выдала отличный турнир WTA 1000 в Майами, впервые за полтора года обыграв соперницу из топ-10, что позволило в итоге дойти до полуфинала. Марта Костюк, отлично начавшая сезон, к сожалению, перенесла коронавирус и до сих пор не смогла полноценно восстановиться. Марта могла и не сыграть за сборную, но все же решилась, за что ей честь и хвала. Также непростое время переживает и Катарина Завацкая. По словам капитана команды Михаила Филимы, она пока что не полностью готова функционально.



ФТУ. Марта Костюк



А теперь несколько инсайдов прямиком из Черноморска. Во время подготовки украинки сыграли между собой тренировочные матчи, которые состояли из одного полного сета. В среду Марта обыграла Катарину, а в четверг состоялась эпичная заруба между Костюк и Свитолиной, которая продолжалась больше часа. Марта вела с брейком и в целом была ближе к победе, но все же проиграла на тай-брейке, показав отличную игру. В решающие моменты ей помешали эмоции, Свитолина сыграла спокойнее и это принесло ей успех. Но нужно отметить, что перед Мартой была поставлена цель больше держать мяч в игре, против Свитолиной это точно не лучшая тактика на победу.

Сетбол Свитолиной

Что касается погоды, то в Черноморске довольно прохладно, о чем говорят и сами теннисистки. В пятницу обещают небольшой дождь после обеда, поэтому второй матч потенциально могут приостанавливать на некоторое время. После обильных осадков в среду в четверг на центральном корте никто не тренировался, его состояние оставляло желать лучшего.





Расписание матчей



Первый день, 16 апреля



11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу

13:00. Марта Костюк – Юки Найто



Второй день, 17 апреля



11:00. Элина Свитолина – Юки Найто

13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу

15:00. Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато



Стоит отметить, что если одна из команд выиграет три первые одиночные матчи, то после этого будет сыграна парная встреча. В случае, если решающее третье очко будет добыто одной из команд в четвертой одиночке, парную встречу могут отменить.

Прогноз Sport.ua: победа сборной Украины со счетом 3:1