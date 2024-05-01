Марлон Гомес вошел в десятку самых молодых авторов хет-триков в истории УПЛ

Марлон Гомес стал одним из самых молодых авторов хет-триков в истории чемпионатов Украины. Свой премьерный «трюк со шляпой» бразилец исполнил в 20 лет 139 дней. В более юном возрасте забивали три мяча за матч только 9 игроков, в том числе трое из «Шахтера» – Сергей Ребров, Джулиус Агахова и Андрей Воробей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые авторы хет-триков в чемпионатах Украины