Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией

17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой

  • 16.04.2021 14:36
  • 1381 просмотр
  • 1 комментарий
Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией
© Sport.ua

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.

Завершился стартовый день. В первом матче Элина Свитолина уверенно переиграла Тихиро Мурамацу (6:3, 6:2), а во втором Марта Костюк нанесла поражение Юки Найто (6:3, 6:3).

17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Билли Джин Кинг

Черноморск, грунт, 16–17.04.2021

Украина – Япония – 2:0

Первый день, 16 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
  • 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Второй день, 17 апреля

  • 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
  • 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
  • 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол первой партии

 

ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол второй партии (матчбол)

 
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Николай Степанюк, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.04.2021 14:41
    +4
    І Марта впоралася. Було відчуття, що погодні умови у порівнянні з першою грою погіршилися, тому несподіваних відскоків і помилок побільшало. Добре, що Марта обійшлася без валідолу.
    Таким чином, перший день наші дівчата закрили, як і прогнозувалося. Молодці. Завтра потрібно спокійно закінчити справу.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.04.2021 14:41
    +4
    І Марта впоралася. Було відчуття, що погодні умови у порівнянні з першою грою погіршилися, тому несподіваних відскоків і помилок побільшало. Добре, що Марта обійшлася без валідолу.
    Таким чином, перший день наші дівчата закрили, як і прогнозувалося. Молодці. Завтра потрібно спокійно закінчити справу.
    Ссылка
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