Костюк выиграла у Найто. Украина имеет комфортный перевес над Японией

16–17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club проходит матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между командами Украины и Японии.
Завершился стартовый день. В первом матче Элина Свитолина уверенно переиграла Тихиро Мурамацу (6:3, 6:2), а во втором Марта Костюк нанесла поражение Юки Найто (6:3, 6:3).
17 апреля матч в Черноморске завершится двумя одиночками и парной игрой.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Билли Джин Кинг
Черноморск, грунт, 16–17.04.2021
Украина – Япония – 2:0
Первый день, 16 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
- 13:00. Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3
Второй день, 17 апреля
- 11:00. Элина Свитолина – Юки Найто
- 13:00. Марта Костюк – Тихиро Мурамацу
- 15:00. Надежда Киченок /Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато
ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол первой партии
ВИДЕО Sport.ua. Марта Костюк – Юки Найто: сетбол второй партии (матчбол)
Николай Степанюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Таким чином, перший день наші дівчата закрили, як і прогнозувалося. Молодці. Завтра потрібно спокійно закінчити справу.
Таким чином, перший день наші дівчата закрили, як і прогнозувалося. Молодці. Завтра потрібно спокійно закінчити справу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.