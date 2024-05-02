Финал Кубка Украины могут перенести уже после его начала. Известна причина
В поединке за титул 15 мая сойдутся «Ворскла» и «Шахтер»
15 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.
Поединок пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Украинская ассоциация уже начала продажу билетов. Доступны две ценовые категории: 500 гривен и 700 гривен.
Кроме того, в УАФ сообщили, что тревога длинной более 30 минут будет означать перенос игры на следующий день:
«В случае воздушной тревоги матч прерывается, все болельщики уходят в укрытие. Если тревога закончится в течение 30 минут, болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет на руке стюардам. Если тревога будет продолжаться более 30 минут, матч будет перенесен на следующий день. Болельщикам необходимо сохранить браслет и билет в случае, если они собираются посетить перенесенный матч».
Ранее Sport.ua сообщал, что финал Кубка Украины смогут посетить около 3000 болельщиков.
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