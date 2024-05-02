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  4. Финал Кубка Украины могут перенести уже после его начала. Известна причина
Кубок Украины
02 мая 2024, 00:27 |
317
0

Финал Кубка Украины могут перенести уже после его начала. Известна причина

В поединке за титул 15 мая сойдутся «Ворскла» и «Шахтер»

02 мая 2024, 00:27 |
317
0
Финал Кубка Украины могут перенести уже после его начала. Известна причина
Кубок Украины

15 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.

Поединок пройдет на стадионе «Авангард» в Ровно. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Украинская ассоциация уже начала продажу билетов. Доступны две ценовые категории: 500 гривен и 700 гривен.

Кроме того, в УАФ сообщили, что тревога длинной более 30 минут будет означать перенос игры на следующий день:

«В случае воздушной тревоги матч прерывается, все болельщики уходят в укрытие. Если тревога закончится в течение 30 минут, болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив браслет на руке стюардам. Если тревога будет продолжаться более 30 минут, матч будет перенесен на следующий день. Болельщикам необходимо сохранить браслет и билет в случае, если они собираются посетить перенесенный матч».

Ранее Sport.ua сообщал, что финал Кубка Украины смогут посетить около 3000 болельщиков.

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Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер воздушная тревога перенос матчей билеты
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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BekXan
Крім того, в УАФ повідомили, що тривога довжиною понад 30 хвилин означатиме перенесення гри на наступний дня
УАФ Бовдури?В нас кожна тривога по 30 хв не меньше.Фінал рік будете грати?
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