Финал Кубка Украины сможет посетить больше болельщиков

15 мая на ровенском стадионе «Авангард» состоится финальный матч Кубка Украины по футболу между «Ворсклой» и «Шахтером».

Директор стадиона «Авангард» Александр Алембита эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как идет подготовка к этому незаурядному событию в спортивной жизни Ровно:

- В последнее время у нас побывали две комиссии из УАФ, которые проверяли готовность базы. Были замечания, которые касались, прежде всего, благоустройства территории, логистических вопросов, парковки транспорта. Думаю, что до 10 мая все недостатки будут устранены.

Также прилагаются усилия, чтобы финальный поединок смогли посетить более 2500 зрителей, на присутствие которых на стадионе «Авангард» есть разрешение областной военной администрации. Сейчас в стадии оформления документация на еще несколько укрытий вблизи спортсооружения и тогда безопасность будет гарантирована не менее 3000 болельщикам, – сказал Алембита.

Напомним, что финальный поединок «Ворскла» – «Шахтер» начнется 15 мая в 19.00.

Ранее бывший тренер «Ворсклы» Николай Павлов оценил шансы полтавчан в финале Кубка Украины против «Шахтера».