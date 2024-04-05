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Кубок Украины
05 апреля 2024, 13:43 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:42
486
0

ПАВЛОВ: «Шансы Ворсклы на победу в Кубке гораздо выше, чем в 2009»

Бывший тренер «Ворсклы» оценил шансы полтавчан в финале Кубка Украины против «Шахтера»

05 апреля 2024, 13:43 | Обновлено 05 апреля 2024, 14:42
486
0
ПАВЛОВ: «Шансы Ворсклы на победу в Кубке гораздо выше, чем в 2009»
Николай Павлов

Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов оценил шансы полтавчан на победу в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

– Я смотрел вчера трансляцию кубкового полуфинала, переживал. В этом поединке лучше выглядела «Ворскла», поэтому победила заслуженно. Увидев на трибуне житомирского стадиона Володю Чеснакова, послал после матча ему sms-сообщение, в котором поздравил его с выходом в финал и попросил, чтобы он передал мои поздравления и Сергею Долганскому. В конце мая исполнится 15 лет с момента завоевания «Ворсклой» Кубка Украины, и вот теперь полтавская команда снова попала в финал. Я считаю, что нынешний «Шахтер» не сильнее того, который в 2009-м, за одиннадцать дней до встречи с нами, выиграл Кубок УЕФА. Поэтому шансы у «Ворсклы» сейчас намного лучше, чем тогда. Надеюсь, что Долганский и Чеснаков расскажут ребятам, как они готовились к тому победному кубковому финалу – и все будет хорошо.

– Не так давно полтавскую команду возглавил Сергей Долганский, который защищал ее ворота во время Вашего тренерства в ней. Что скажете о его нынешней работе?

– Я переживаю за Сергея Долганского, волнуюсь. Он – молодец. Вот доказательство того, что нужно доверять своим молодым тренерам. Доверили ему команду – и он все хорошо делает. Относительно недавнего матча чемпионата, в котором «Ворскла» уступила 1:5 киевскому «Динамо», то по моему мнению, счет не по игре. Столичная команда хоть и была лучше, но не столько мячей в тот день должно было в воротах полтавчан побывать. О том, что счет не по игре, говорили даже футболисты «Динамо».

– Финальный матч в Ровно, проведение которого запланировано на 15 мая, собираетесь посетить?

– Еще раньше, когда на Исполкоме УАФ принималось решение, что решающий матч Кубка Украины состоится в этом городе, я подумал: «До Ровно от Киева не так далеко. Если в финал попадет одна из команд, в которой я работал, то поеду, чтобы за нее поболеть». Поэтому если у меня будет время, то, возможно, действительно съезжу в Ровно на этот поединок.

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Николай Павлов Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер
Источник UA-Football
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